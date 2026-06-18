Совокупная производительность в задачах с ИИ оценивается показателем 45 трлн. операций в секунду.

Компания Lenovo представила в Китае компактный компьютер AI Host Mini для выполнения локальных задач с искусственным интеллектом, развёртывания персональных сервисов и ассистентов для круглосуточной работы, сообщает VideoCardz.com. Примечательно, что этот компьютер использует разработанный в Китае чип Cixin P1 SoC, а не процессор Intel или AMD. Система помещается в корпус объёмом 0,48 л и появится в продаже с 1 июля, предзаказ можно оформить за 2999 юаней.

Источник изображения: Lenovo (и далее)

Чип Cixin P1 CD8180 производится по 6-нм техпроцессу и объединяет 12-ядерный процессор с ядрами Armv9.2, 10-ядерную графику Arm Immortalis-G720 и нейронный блок с теоретической производительностью 30 трлн. операций в секунду. Совокупная производительность в задачах с ИИ оценивается показателем 45 трлн. операций в секунду. Компьютер также оснащается оперативной памятью LPDDR5-6400 объёмом 8 ГБ и SSD-накопителем объёмом 256 ГБ. Размеры компьютера составляют 100 × 100 × 48,65 мм, он весит 373 г.

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Компьютер поставляется с программной платформой Lenovo Tianxi Claw, в которую входит система «умений». По всей видимости, речь идёт о возможности выборочной установки локальных моделей, агентов и инструментов с искусственным интеллектом, обученных для решения определённых задач. В каталог входит более 8000 умений, также поддерживается интеграция с региональными социальными сетями и платформами. По предварительным данным, при желании на ПК можно установить операционную систему Ubuntu.

В числе прочих характеристик: два порта USB 3.2 Type-A, два USB Type-C и два USB 2.0; видеовыходы DisplayPort 1.4 и HDMI 1.4, адаптер Ethernet со скоростью до 2,5 Гбит/с.