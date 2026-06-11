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molexandr
Thermalright представила кулеры Assassin Classic-4 SE (ARGB) BLACK и Assassin Classic-6 SE BLACK
Системы охлаждения для процессоров в системах массового сегмента.
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Компания Thermalright представила три процессорных кулера в линейке Assassin Classic, сообщает Vortez. Это модели Assassin Classic-4 SE ARGB BLACK, Assassin Classic-4 SE BLACK и Assassin Classic-6 SE BLACK с обновлённой конструкцией, широкой совместимостью и улучшенным дизайном для компьютеров массового сегмента.

Источник изображений: Thermalright (и далее)

Модели Assassin Classic-4 SE (ARGB) BLACK являются компактными (124x50x148 мм) однобашенными кулерами с четырьмя 6-мм тепловыми трубками и 120-мм вентилятором. При максимальной скорости вращения 1850 об/мин (±10%) вентилятор развивает воздушный поток до 84,5 CFM и статическое давление до 2,38 мм вод. ст. Компактная конструкция расширяет совместимость с модулями оперативной памяти. Комплектные крепления совместимы с сокетами Intel LGA115x, 1200, 1700 и 1851, AMD AM4 и AM5.

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Модель Assassin Classic-6 SE BLACK — это более крупный (124x57x152 мм) однобашенный кулер с шестью 6-мм тепловыми трубками. Дополнительные тепловые трубки и большая площадь теплообменной поверхности в сравнении с моделями Assassin Classic-4 SE делают его подходящим для охлаждения более мощных процессоров. Вентилятор используется тот же. На момент написания тепловая производительность кулеров, цены и сроки появления в продаже не уточняются.

#системы охлаждения #thermalright #процессорные кулеры
Источник: vortez.net
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