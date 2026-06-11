Стала известна рекомендованная цена.

Компания ASUS подтвердила доступность и цены на материнскую плату ROG Crosshair 2006, сообщает VideoCardz.com. Это юбилейная материнская плата, выпущенная к 20-летию бренда Republic of Gamers (ROG). Плата уже доступна в Германии, Австрии и Швейцарии. ASUS указывает рекомендованную розничную цену в 829 евро или швейцарских франков, включая НДС.

Источник изображения: ASUS

Материнская плата ROG Crosshair 2006 создана на базе ROG Crosshair X870E Dark Hero, но получила другое оформление с медно-сине-белой цветовой схемой первой материнской платы ROG Crosshair из 2006 года. В VideoCardz.com подчёркивают, что в конструкции ROG Crosshair 2006 не используются полностью медные радиаторы, ASUS заявляет об алюминиевых радиаторах с медным покрытием. ASUS использует настоящую медь в другой юбилейной модели, ROG Crosshair X870E Edition 20, она получила полностью медные радиаторы VRM.

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В ASUS ROG Crosshair 2006 также встроили 2-дюймовый OLED-экран рядом с основным слотом M.2. Он может отображать системную информацию, такую как тактовая частота процессора, температура и скорость вращения вентиляторов. Пользователи также могут загружать собственные изображения или анимации.

Материнская плата поддерживает настольные процессоры AMD Ryzen 9000, Ryzen 8000 и Ryzen 7000. ASUS указывает схему питания 20+2+2, для каскадов VCORE и SoC применяются 110-амперные транзисторы, для каскадов MISC — 80-амперные. Четыре слота DDR5 DIMM поддерживают до 256 ГБ памяти. ASUS также указывает технологии NitroPath DRAM, AEMP, DIMM Fit и DIMM Fit Pro.

Для видеокарт, плат расширения и M.2 SSD-накопителей ASUS ROG Crosshair 2006 предлагает два слота PCIe 5.0 x16 и пять слотов M.2. Два слота M.2 поддерживают накопители PCIe 5.0, а остальные PCIe 4.0. Возможности подключения включают Wi-Fi 7, сетевые интерфейсы 10GbE и 5GbE, два порта USB4 Type-C и два разъёма USB Type-C (20 Гбит/с) на передней панели. Один из этих разъёмов поддерживает быструю зарядку Quick Charge 4+ мощностью до 60 Вт.

ASUS оснастила плату разъёмом AIO Q-Connector, который позволяет совместимым жидкостным системам охлаждения получать сигналы питания и управления непосредственно от материнской платы. ASUS заявляет, что первыми совместимыми системами охлаждения стали модели из новой серии ROG Strix LC IV.