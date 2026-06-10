Сроки релиза финальных версий не уточняются.

Для материнских плат ASUS семейства ROG Crosshair X870E стали доступны первые бета-версии UEFI BIOS с микрокодом AGESA ComboAM5 1.3.0.1b и поддержкой новых профилей разгона оперативной памяти AMD EXPO Ultra Low Latency, сообщает VideoCardz.com.

Источник изображения: Behnam Norouzi, Unsplash (отредактировано)

Подчёркивается, что это не стабильный релиз, прошивки распространяются через форум ASUS ROG и не рекомендуются для обычных пользователей, только тестировщиков и энтузиастов. Для большинства плат бета-версии UEFI BIOS выпущены под номером 2305, для некоторых моделей прошивки доступны под номерами 0915 или 0515. В числе моделей: ROG Crosshair X870E Hero, Hero BTF, Dark Hero, Apex, Extreme, Glacial, Crosshair 2006 и Crosshair X870E Edition 20.

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Бета-версии UEFI BIOS добавляют три новых тайминга DRAM в разделы Ai Tweaker и DRAM Timing Control: Tccd_L, TccdL_WR и TccdL_WR2, — все они предназначены для тонкой настройки оперативной памяти DDR5.

Компания AMD анонсировала профили EXPO Ultra Low Latency (ULL) на выставке Computex 2026. По результатам официального тестирования системы с процессором AMD Ryzen 7 9700X, сертифицированные комплекты оперативной памяти с поддержкой новых профилей EXPO ULL могут повысить среднюю частоту кадров в играх примерно на 4%, по сравнению с обычными профилями EXPO. Новые комплекты начнут появляться в продаже с июня 2026 года, среди них ROG ARCANA DDR5 20TH — комплект оперативной памяти DDR5-6000 (CL26) от ASUS, один из юбилейных продуктов к 20-летию бренда ROG.

На эту и (или) следующую неделю запланирован выпуск бета-версий новых UEFI BIOS для других материнских плат ASUS с чипсетами AMD.