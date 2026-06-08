Примерно на 30% эффективнее AV1.

Некоммерческая организация Alliance for Open Media (OMedia) опубликовала итоговые спецификации открытого видеокодека AV2, не требующего лицензионных отчислений, сообщает VideoCardz.com. Этот кодек является преемником AV1. Ссылки на спецификации текущего релиза “AV2 specification and reference code — v1.0.0” от 28 мая 2026 года, исходный код проекта, прочую документацию и другие материалы приводятся на официальном подсайте OMedia.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

В числе преимуществ AV2 над AV1 указана более высокая степень сжатия. Это является одним из ключевых моментов для потоковой передачи, стриминга, вещания и видеоконференций в реальном времени — всё это области, на которые AV2 нацелен в первую очередь. Также в новом видеокодеке улучшили поддержку дополненной и виртуальной реальности, зонированного контента (разделение экрана split-screen delivery и т.п.), расширили доступный диапазон для настройки качества изображения.

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Согласно представленной информации, AV2 примерно на 30% эффективнее AV1 в типовых сценариях кодирования контента формата 4K, 8K и VR, что подтверждается результатами официального тестирования, где AV2 обеспечил тот же уровень качества при меньшем на 30% битрейте.

На момент написания ничего неизвестно о первом потребительском оборудовании с аппаратной поддержкой декодирования и кодирования AV2. Примерно два года разделяли выпуск первой окончательной версии спецификации AV1 и появление потребительского оборудования с аппаратной поддержкой этого кодека. Аппаратное декодирование AV1 появилось в интегрированной графике процессоров Intel Tiger Lake, дискретных видеокартах NVIDIA GeForce RTX 30 и AMD Radeon RX 6000. Аппаратное кодирование AV1 поддерживали графические решения Intel Arc, NVIDIA GeForce RTX 40 и AMD Radeon RX 7000, выпущенные в 2022 году. Вероятно, в случае с AV2 предстоит пройти тот же путь.