Новинки покажут на выставке Computex 2026.

Компания PowerColor готовится представить на выставке Computex 2026 новое дизайнерское решение для видеокарт. Это задние панели The Radiant Room, на которые нанесено изображение, видимое только при определённых условиях освещения, сообщает VideoCardz.com. На момент написания подробности неизвестны, можно лишь предположить, что совместно с особым расположением внутренней подсветки подобные панели позволят создать необычное оформление для компьютера.

Источник изображения: PowerColor; VideoCardz.com

На сайте PowerColor информация о панелях The Radiant Room пока не появилась. В частности, неизвестны технические детали о совместимости с существующими видеокартами PowerColor. Компания ранее выпускала для некоторых из своих видеокарт сменные магнитные накладки на задние панели, неизвестно, будет ли The Radiant Room использовать тот же подход.

В пресс-релизе, который получили авторы VideoCardz.com, компания сообщила, что привезёт на выставку весь ассортимент актуальных моделей видеокарт, включая Red Devil, Reva Edition, Hellhound, Reaper, Spectral White. Совершенно новые видеокарты не упоминаются, зато компания готовит производительный мини-ПК с гибридным процессором AMD Ryzen AI Max+ 395.