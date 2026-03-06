Продвинутую модель Panther Lake и вариант начального уровня для семейства Wildcat Lake.

Компания Intel готовит как минимум ещё два процессора в серии Core Ultra 3, сообщает VideoCardz.com. Первая модель Core Ultra X9 378H относится к семейству Panther Lake, вторая модель Core 3 304 — к семейству Wildcat Lake. Это говорит о том, что Intel продолжает корректировать сегментацию внутри серии по мере распространения устройств с новыми процессорами.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Может быть интересно

По неофициальной информации, процессор Core Ultra X9 378H оснащается 16-ядерной конфигурацией 4P+8E+4LPE с максимальной тактовой частотой производительных ядер 5,0 ГГц. Конкретно в данной серии маркировка X указывает на наличие самой производительной 12-ядерной интегрированной графики Intel Arc B390. Процессор не поддерживает платформу vPro и предназначен исключительно для потребительского сегмента.

Процессор Intel Core 3 304 в отличие от остальных моделей линейки не имеет маркировки Ultra. Вероятно, это будет один из самых простых и доступных процессоров Wildcat Lake. На момент написания характеристики чипа остаются неизвестными.