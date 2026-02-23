Компания ищет старшего инженера-верификатора в команду Intel Unified Core.

Intel опубликовала вакансию по поиску старшего инженера-верификатора (Senior CPU Verification Engineer) в команду Intel Unified Core, сообщает VideoCardz со ссылкой на объявление, размещённое на платформе LinkedIn (заблокирована в РФ).

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Авторы ресурса полагают, что объявление подтверждает работу над «унифицированными ядрами» (Unified Core). По всей видимости, компания находится на этапе исследований и разработок, и нуждается в дополнительных специалистах для проверки корректности логики, прежде чем можно будет говорить о выпуске готовых микросхем. Этот этап и презентацию готовых продуктов обычно разделяет значительный временной промежуток.

Компания Intel начала использовать гетерогенную компоновку ядер в процессорах массового сегмента начиная с семейства Alder Lake, Core 12-го поколения. Такая компоновка подразумевает сочетание производительных ядер с более компактными, энергоэффективными ядрами. Распределением рабочих нагрузок между различными типами ядер занимается специальный планировщик. Всё это связано с дополнительными сложностями, кроме того, в Intel используют для больших и малых ядер разные архитектуры с разным набором инструкций. Подход с унифицированными ядрами, как следует из названия, должен устранить необходимость сочетать ядра с разными архитектурами внутри одного процессора.

Когда могут появиться процессоры Intel с унифицированными ядрами, на момент написания неизвестно. Новые процессоры Panther Lake сочетают производительные, эффективные и энергосберегающие ядра, в будущих процессорах Nova Lake ожидается аналогичная компоновка.