molexandr
ASRock Industrial представила мини-ПК для досборки NUC Ultra 300 BOX с процессорами Panther Lake-H
Четыре системы с процессорами Intel Core Ultra 5 325 и Core Ultra X7 358H.

Компания ASRock Industrial опубликовала характеристики новых мини-ПК, дополняющих уже существующую линейку NUC Ultra 300 BOX с процессорами Intel Core Ultra серии 3, также известными как Panther Lake.

Всего представлено четыре системы для досборки с двумя разными процессорами класса H и в двух корпусах разного размера. Это пара компьютеров NUC BOX с более толстым корпусом толщиной 49 мм и двумя портами Ethernet 2,5 Гбит/с и пара компьютеров NUCS BOX с более тонким корпусом толщиной 38 мм и одним портом Ethernet 2,5 Гбит/с — все поддерживают крепление VESA.

Источник изображения: ASRock Industrial

На выбор доступны конфигурации с процессорами Intel Core Ultra 5 325 и Core Ultra X7 358H. Первый процессор 8-ядерный с компоновкой производительных, эффективных и маломощных ядер по формуле 4P+0E+4LPE, второй процессор 16-ядерный с компоновкой 4P+8E+4LPE. Ещё одним ключевым отличием процессоров является интегрированное графическое ядро, в модели Ultra 5 325 используется 4-ядерная графика Intel Graphics, а в модели Ultra X7 358H — флагманская 12-ядерная Intel Arc B390.

Системы поддерживают до 128 ГБ оперативной памяти DDR5 двумя модулями SO-DIMM. Для систем с процессором Core Ultra X7 358H заявлена поддержка памяти DDR5-7200, а для систем с процессором Core Ultra 5 325 — более медленной DDR5-6400. Для SSD-накопителей предусмотрены два разъёма M.2 Key M (один PCIe Gen5 x4, другой Gen4 x4), для модуля Wi-Fi — разъём M.2 Key E.

Источник изображения: ASRock Industrial

Возможности для подключения устройств ввода-вывода включают два порта USB4 с поддержкой Thunderbolt 4, несколько портов USB 3.2 Gen 2 Type-A и один порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C. Для вывода изображения предусмотрены два порта HDMI 2.1, также для этого можно использовать два упомянутых порта USB4.

Цены и сроки начала продаж не уточняются.

Источник: videocardz.com
