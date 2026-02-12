Сайт Конференция
molexandr
Набор Mesa 26.0 приносит улучшения для более быстрой трассировки лучей на видеокартах AMD Radeon
Свой вклад внесли и разработчики Valve.

Состоялся релиз Mesa 26.0.0 — новейшей версии набора программного обеспечения и графических драйверов с открытым исходным кодом для операционных систем семейства Linux. В анонсе сообщается о поддержке Vulkan 1.4, OpenGL 4.6, OpenGL ES 3.2 и OpenCL 3.0, пишет VideoCardz.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

Отдельное внимание уделяется трассировке лучей на видеокартах AMD Radeon с использованием графического API Vulkan. В примечаниях к релизу отмечаются усилия по повышению производительности трассировки лучей в драйвере RADV. Значительный вклад в работу внесли специалисты компании Valve.

Ещё в январе один из разработчиков Mesa Натали Вок (Natalie Vock) опубликовала подробный анализ изменений в работе конвейера компиляции RADV RT в Mesa 26.0, рассказав о переходе к правильным вызовам функций и разделении шейдеров, работавших ранее в последовательном режиме. В качестве примера она привела более чем двукратное ускорение RT-проходов в Ghostwire Tokyo.

Mesa 26.0 сопровождает длинный список небольших изменений в драйверах Vulkan для различных графических процессоров, не только AMD. Основная идея проста: теперь поддерживается больше функций Vulkan, а некоторые старые «дополнительные» функции теперь рассматриваются как стандартные. Изменения затронули драйвера Intel ANV, NVIDIA NVK и AMD RADV, а также несколько специфичных дополнений, включая новую опцию пользовательского разрешения для RADV.

В Mesa 26.0 также представлен KosmicKrisp — многоуровневый драйвер Vulkan-to-Metal для macOS. Что касается мобильных устройств, то есть обновления для таких драйверов, как Qualcomm Adreno, PowerVR и PanVK, а также некоторые исправления, связанные с HDR.

Большинство пользователей получат Mesa 26.0 в составе обновлений используемого дистрибутива Linux. В календаре релизов для Mesa 26.0.0 указана дата релиза 11 февраля 2026 года, а релиз Mesa 25.3.6 запланирован на 18 февраля 2026 года — это последний релиз 25.3 с исправлениями ошибок.

#видеокарты #linux #драйверы #mesa
Источник: videocardz.com
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

lighteon
19:16
В обоих случаях был RADV, только на 6.18 он включался через прописывание в строчку инициализации ядра "radeon.si_support=0, amdgpu.si_support=1", прежде чем обновить ядро эта строчка была убрана и gru...
Linux 6.18 RadeonSI против Linux 6.19 RADV на примере Radeon HD 7770 1 Гб
Def
17:41
Он пока только дилдаками с подогревом обложился.
Серверы Escape from Tarkov и сайт игры стали недоступны для игроков из России
Виталий Крюков
17:37
макс (странно, что название не русское, может, как раз потому что здесь имеют место быть происки империалистов?)... бесплатный сыр в мышеловке, навязанный всем...а все остальное вдруг (!) стало опасны...
В Роскомнадзоре подтвердили ограничение работы мессенджера Telegram
vovajech
17:12
что-то у медвежонка цвет головы не правильный)))
Pixel World – полноценная 3D игра прямо в Telegram c NFT-оружием и предметами: полный обзор
Дима
17:05
Я совсем не оптимист, но допускаю, что местами есть подвижки. Если бы не было Переворота, мы были бы уже на Марсе. До 90-х Китай считался младшим братом СССР.
Алиханов: российское судостроение вышло на темп сдачи более 100 судов в год
swr5
17:03
Что такое Fortnite и кому оно нужно?
Ученые хотят проверить теорию относительности Эйнштейна с помощью возможного пульсара у черной дыры
OPTIMUS8
17:00
Немного непонятно, такие характеристики будут на ULTRA 9 или на ULTRA 7?
Флагман линейки Intel Core Ultra 400K получит 52 ядра и пиковую мощность 700 Вт
Дима
16:56
Олигархи считают это манной небесной. Поделили СССР вместе с Западом, Кремлем и воровским миром. Но прикол в том, что ОГРАБЛЕННЫЕ считают это Перестройкой.
Алиханов: российское судостроение вышло на темп сдачи более 100 судов в год
Dentarg
16:29
Блэт, и это спалили. Ну, ждём прихода РКН.
Десятки стран планируют перейти на открытый коммуникационный протокол Matrix
linux4ever
16:02
Для быдлофилда читов уже как говна за баней. Что-то не помогли зонды хомячкам никак.
Ученые хотят проверить теорию относительности Эйнштейна с помощью возможного пульсара у черной дыры
