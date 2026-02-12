Свой вклад внесли и разработчики Valve.

Состоялся релиз Mesa 26.0.0 — новейшей версии набора программного обеспечения и графических драйверов с открытым исходным кодом для операционных систем семейства Linux. В анонсе сообщается о поддержке Vulkan 1.4, OpenGL 4.6, OpenGL ES 3.2 и OpenCL 3.0, пишет VideoCardz.

Отдельное внимание уделяется трассировке лучей на видеокартах AMD Radeon с использованием графического API Vulkan. В примечаниях к релизу отмечаются усилия по повышению производительности трассировки лучей в драйвере RADV. Значительный вклад в работу внесли специалисты компании Valve.

Ещё в январе один из разработчиков Mesa Натали Вок (Natalie Vock) опубликовала подробный анализ изменений в работе конвейера компиляции RADV RT в Mesa 26.0, рассказав о переходе к правильным вызовам функций и разделении шейдеров, работавших ранее в последовательном режиме. В качестве примера она привела более чем двукратное ускорение RT-проходов в Ghostwire Tokyo.

Mesa 26.0 сопровождает длинный список небольших изменений в драйверах Vulkan для различных графических процессоров, не только AMD. Основная идея проста: теперь поддерживается больше функций Vulkan, а некоторые старые «дополнительные» функции теперь рассматриваются как стандартные. Изменения затронули драйвера Intel ANV, NVIDIA NVK и AMD RADV, а также несколько специфичных дополнений, включая новую опцию пользовательского разрешения для RADV.

В Mesa 26.0 также представлен KosmicKrisp — многоуровневый драйвер Vulkan-to-Metal для macOS. Что касается мобильных устройств, то есть обновления для таких драйверов, как Qualcomm Adreno, PowerVR и PanVK, а также некоторые исправления, связанные с HDR.

Большинство пользователей получат Mesa 26.0 в составе обновлений используемого дистрибутива Linux. В календаре релизов для Mesa 26.0.0 указана дата релиза 11 февраля 2026 года, а релиз Mesa 25.3.6 запланирован на 18 февраля 2026 года — это последний релиз 25.3 с исправлениями ошибок.