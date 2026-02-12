Возможно, некоторым пользователям потребуется обновить BIOS.

Начиная с 19 февраля 2026 года, участие во всех турнирах Fortnite потребует от игроков на ПК активации Secure Boot, TPM и Input-Output Memory Management Unit (IOMMU), сообщают разработчики Epic Games на сайте игры. Необходимость включения IOMMU — основное изменение в античитерской политике Fortnite, пишет TechSpot. В прошлом году античит Fortnite начал требовать TPM и Secure Boot для участия в турнирах высокого уровня.

Источник изображения: Francesco Liotti, Unsplash

IOMMU является функцией BIOS, предназначенной для защиты от атак прямого доступа к памяти (Direct Memory Access, DMA), когда программное обеспечение проникает в системную память до загрузки операционной системы. Известно, что продвинутые читеры используют дорогостоящее оборудование, включая специализированные платы расширения PCIe, для реализации атак DMA, которые обходят традиционные античитерские системы.

Предполагается, что компьютеры под управлением Windows 11, на которые операционная система устанавливалась стандартными методами и без каких-либо ухищрений для обхода требований к аппаратному обеспечению, должны отвечать новым требованиям. Однако некоторым пользователям всё же может потребоваться обновление BIOS. О причинах далее.

В декабре 2025 года сотрудники компании Riot Games обнаружили уязвимость в прошивке материнских плат ASUS, GIGABYTE, MSI и ASRock, связанную со временем инициализации блока IOMMU при загрузке. Большинство затронутых материнских плат являются моделями с чипсетами Intel, среди затронутых плат с чипсетами AMD в основном модели компании GIGABYTE.

Затронутые материнские платы ошибочно сообщают о завершении инициализации блока IOMMU, несмотря на короткий период отсутствия инициализации в самом начале загрузки. Этого крошечного промежутка времени достаточно, чтобы внедрить сторонний код, при этом операционная система будет ошибочно считать, что все её функции безопасности активны и работоспособны, объясняют авторы Pokde.

Ошибка может использоваться для нейтрализации античитерских систем, включая античит Vanguard от Riot Games, поэтому разработчики Riot внедрили в античит дополнительные проверки безопасности — на уязвимых системах будет появляться уведомление о необходимости обновления BIOS. На момент публикации новости сообщалось, что расширенная проверка сначала будет действовать только для игроков высокого ранга. Логично предположить, что в перспективе проверка может быть включена для всех игроков с требованием обновить BIOS материнской платы. И если античит Epic Games теперь требует включения IOMMU, игроков Fortnite это тоже может коснуться.

Исчерпывающие инструкции по активации IOMMU, в частности, опубликованы на платформе FACEIT. Используемый платформой античит тоже требует активации Secure Boot, TPM и IOMMU.

Компания Microsoft недавно начала тестирование ещё одной функции, называемой удалённой аттестацией, которая сверяет загрузочную среду пользователя с данными на облачных серверах компании. Хотя многие, вероятно, могут посчитать это излишним, данный метод может стать альтернативой сторонним античитерским системам, которые работают на уровне ядра, создавая тем самым потенциальные риски для безопасности.