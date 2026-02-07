Сайт Конференция
molexandr
Intel могла отказаться от выпуска нового флагманского процессора Core Ultra 9 290K Plus
Две другие модели всё ещё ожидаются.

Компания Intel не выпустит процессор Core Ultra 9 290K Plus в обновлённой линейке Arrow Lake-S Refresh, сообщает VideoCardz со ссылкой на собственные источники. Два других процессора из первоначального трио остаются в планах компании. Это Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus. Процессоры якобы уже начали отправлять партнёрам.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

Утверждается, что причинами, по которым Intel отказалась от выпуска Core Ultra 9 290K Plus, являются низкая привлекательность по соотношению производительности и цены, а также чрезмерное «раздувание» линейки практически идентичными процессорами. Авторы ресурса напоминают, что 290K Plus сохранял 24-ядерную конфигурацию уже выпущенного 285K, кроме этого, 270K Plus тоже 24-ядерный. Таким образом, в линейке могло образоваться три практически идентичных процессора после выхода 270K Plus и 290K Plus.

Ожидается, что процессор Intel Core Ultra 9 285K останется флагманом серии, 270K Plus при той же конфигурации ядер будет работать на меньших тактовых частотах и отличаться отсутствием некоторых дополнительных технологий авторазгона.

Как только просочились спецификации новых процессоров, журналисты сразу усомнились в целесообразности выпуска Core Ultra 9 290K Plus, напротив, обновлённые Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K с дополнительными ядрами вызвали интерес. Такие модели могут быть востребованы среди владельцев платформы LGA 1851 с более слабыми процессорами.

#intel #процессоры #arrow lake-s refresh
Источник: videocardz.com
