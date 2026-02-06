Первые признаки указывают на то, что это обновлённые APU семейства RDNA 3.5 с несколькими новыми инструкциями от RDNA 4.

Компания AMD может разрабатывать очередное обновление интегрированной графики семейства RDNA 3 или, если зайти с другой стороны, облегчённую версию архитектуры RDNA 4. На это указывают недавние изменения в коде проекта LLVM. Инженеры компании добавили в код идентификатор GFX1170, группе устройств также присвоено название RDNA 4m, сообщает VideoCardz со ссылкой на публикацию Phoronix.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

Автор ресурса Phoronix считает, что содержание патча относит GFX1170 к APU и прочим специализированным SoC, а не к дискретным видеокартам. Также в публикации говорится, что GFX1170 отличается от GFX115x (RDNA 3 и 3.5) поддержкой инструкций SALUFloatInsts и DPPSrc1SGPR, полный набор возможностей GFX12xx (RDNA 4) не реализован. Таким образом, GFX1170 можно было бы назвать RDNA 3.7, но с маркетинговой точки зрения RDNA 4m или что-то подобное может быть более целесообразным наименованием.

Источник изображения: LLVM, GitHub; VideoCardz

На текущий момент можно предположить, что AMD готовит обновлённую архитектуру для APU, которая в основном сохранит базовые возможности эпохи GFX115x, добавив при этом небольшой набор новых инструкций GFX12xx. Неизвестно, позволит ли это реализовать поддержку FSR 4.

Ранее инсайдер сообщил, что AMD будет использовать интегрированную графику RDNA 3.5 в новых продуктах вплоть до 2029 года, но не во всех. Предполагается, что на каком-то этапе APU высокого класса всё же получат новую графику.