Крупные производители компьютерного оборудования, такие как HP, Dell, Acer и ASUS, впервые рассматривают возможность использования микросхем памяти от китайской компании ChangXin Memory Technologies (CXMT), сообщает VideoCardz со ссылкой на отчёт издания Nikkei Asia и ряд других источников. Это связывают с глобальным дефицитом памяти, который приводит к росту цен и осложняет планы по запуску новых продуктов.

Утверждается, что компания HP уже приступила к проверке продукции CXMT, рассматривая компанию в качестве дополнительного поставщика для производства оборудования, реализуемого за пределами США. Решение о закупках могут принять к середине 2026 года, если дефицит памяти не ослабнет. По всей видимости, на данный момент основная идея — это оснащение компьютеров, предназначенных для продажи в Китае, памятью, произведённой местными компаниями.

Это хорошая возможность для китайских производителей памяти. В недавнем документальном видео Gamers Nexus под названием The Rise of Chinese Memory рассказывается о стремлении китайских производителей развить производство памяти типа DRAM и NAND до мирового уровня. Автор знакомит аудиторию с ключевыми китайскими производителями памяти, а также касается вопросов, связанных с экспортным контролем, ограничениями и проблемами в цепочке поставок.

В конце 2025 года сообщалось о начале массового производства высокоскоростной памяти LPDDR5X от компании CXMT. На тот момент линейка новых продуктов CXMT включала чипы флэш-памяти ёмкостью 12 и 16 Гбит, чипы памяти LPDDR5X ёмкостью 12, 16 и 24 Гбит, модули памяти LPCAMM общим объёмом 16 и 32 ГБ. Говорилось о массовом производстве чипов памяти со скоростью 8533 и 9600 мегабит в секунду и поставке опытных образцов чипов со скоростью 10677 мегабит в секунду. Компания совершенствует производство для строгого соответствия стандартам JEDEC.