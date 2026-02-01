Сайт Конференция
molexandr
Игровой смартфон-слайдер AYANEO Pocket Play оснастят OLED-дисплеем и чипом MediaTek Dimensity 9300
Под экраном скрывается практически полноценный геймпад.

Представители бренда AYANEO поделились дополнительными подробностями о Pocket Play — своём первом смартфоне-слайдере для игр, в котором под экраном скрывается практически полноценный геймпад. Смартфон будет использовать 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400 × 1080 пикселей и максимальной частотой обновления 165 Гц, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: AYANEO (и далее)

Выдвижная секция включает такие управляющие элементы, как кнопки ABXY и боковые триггеры, а также сенсорные панели вместо физических стиков, что позволило сделать секцию плоской и расположить за дисплеем.

В AYANEO подтвердили, что смартфон будет основан на 4-нанометровом чипсете MediaTek Dimensity 9300. Согласно информации на сайте helpix.ru, в состав этого чипа входит 8-ядерный процессор с конфигурацией 1+3+4. Одно супер-ядро ARM Cortex-X4 работает на частоте до 3250 МГц, ещё три Cortex-X4 могут повышать частоту до 2850 МГц, а максимальная частота Cortex-A720 достигает 2000 МГц. Среди прочего, в чип интегрирован графический ускоритель Immortalis-G720 MC12, присутствует поддержка оперативной памяти LPDDR5T со сниженным энергопотреблением, флэш-накопителей стандарта UFS 4.0. Конкурентом Dimensity 9300 называют Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

В AYANEO пока не опубликовали полные технические характеристики Pocket Play. Такие спецификации, как объем оперативной и встроенной памяти, ёмкость аккумулятора, особенности системы охлаждения и характеристики камеры остаются неподтверждёнными. На опубликованных рендерах представлены смартфоны в чёрном и белом цветовом оформлении, видны двойная задняя камера и порт USB-C. Фронтальная камера расположена в рамке дисплея.

На момент написания AYANEO готовится к открытию краудфандинговой кампании на платформе Kickstarter. Неизвестно, когда смартфон появится в свободной продаже.

#смартфоны #ayaneo
Источник: videocardz.com
