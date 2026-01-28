Подсистема питания со схемой 18+2+2 и 110-амперными DrMOS-транзисторами.

Компания Colorful Technology выпустила свою самую продвинутую материнскую плату с чипсетом AMD 800-й серии, сообщает Wccftech. Плата iGame X870E VULCAN OC ранее возглавила рейтинг HWBot, позволив оверклокеру Hero установить новый мировой рекорд по разгону процессора AMD Ryzen 7 9800X3D. Оверклокеру удалось повысить частоту процессора до 7335,48 МГц, что на момент написания остаётся лучшим результатом.

Источник изображения: Colorful (и далее)

Благодаря мощной подсистеме питания со схемой 18+2+2 и 110-амперным DrMOS-транзисторам, материнская плата iGame X870E VULCAN OC является одним из самых продвинутых решений для разгона. Плата позволяет максимально реализовать разгонный потенциал не только процессоров, но и оперативной памяти, поддерживая скорости DDR5 до 10000 мегатранзакций в секунду и выше. На плате реализован двойной BIOS, есть светодиоды для отладки и кнопки для настройки ряда параметров.

Рассматриваемая модель оснащается одним слотом PCIe 5.0 x16 для установки видеокарт, второстепенным PCIe 4.0 x4, пятью слотами M.2, из которых три поддерживают PCIe 5.0 x4. Среди прочего, на плате есть четыре порта SATA, Ethernet- адаптер со скоростью до 5 Гбит/с, модуль беспроводной связи с поддержкой Wi-Fi 7, а в числе одиннадцати USB-портов на задней панели есть один порт USB4, четыре USB 3.2 Gen2 и столько же Gen1.

В дизайне Colorful iGame X870E VULCAN OC выделяется ЖК-дисплей iGame Smart с разрешением 268×800 пикселей. Дисплей можно использовать для мониторинга, вывода изображений или анимаций. Также присутствует настраиваемая RGB-подсветка с различными эффектами.

Цены и сроки появления в продаже не уточняются.