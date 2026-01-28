В новых партиях будет использоваться более простая и компактная упаковка

Компания Intel опубликовала уведомление об изменении упаковки процессоров Core Ultra 9 285K для розничной продажи, сообщает VideoCardz. В документе представлены изображения до и после, которые показывают, что первоначальная упаковка Tier 2 заменяется более простой и компактной Tier 4.

Источник изображения: Thorium, Unsplash

Может быть интересно

В первую очередь изменения связаны с логистикой. Габариты коробки уменьшаются с первоначальных 165×150×64 мм до 116×44×101 мм, что повышает плотность размещения коробок на паллетах. Intel также сообщает, что количество процессоров на паллете увеличится, чтобы соответствовать варианту поставки «только процессоры». Номер Material Master Number и код упаковки (box ordering code) останутся прежними. В компании предупредили: до тех пор, пока не будут распроданы имеющиеся запасы, покупатели могут столкнуться с наличием в продаже процессоров в старых и новых упаковках.

Фрагмент опубликованного Intel документа с изображением старой и новой упаковки.

Источник изображения: Intel

Подобное упрощение упаковки является обычной ситуацией для флагманских настольных процессоров Intel, пишет VideoCardz. Флагманские процессоры Intel на начальном этапе зачастую поставляются в более крупных и необычных коробках, а затем, на более поздних этапах жизненного цикла, компания заменяет упаковку на более простую и компактную.

Ожидается, что в ближайшее время Intel представит обновлённые процессоры Arrow Lake-S Refresh, включая новую флагманскую модель Core Ultra 9 290K Plus. Intel может с самого начала использовать более компактную розничную упаковку для нового флагмана, вместо того чтобы параллельно выпускать два варианта упаковки.