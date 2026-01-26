По всей видимости, в корпусе используются электрохромные стеклянные панели.

В Японии появились игровые ПК в корпусах NEXTGEAR Clear Shift, ключевой особенностью которых являются затемняющиеся электрохромные стеклянные панели, сообщает VideoCardz со ссылкой на японский ресурс PC Watch.

Источник изображения: PC Watch

Стекло переключает между прозрачным Clear и скрытым Stealth режимами по нажатию кнопки на верхней панели корпуса. Режим Stealth как будто затуманивает все внутренние компоненты, делая сборку зловеще загадочной — понравится поклонникам игр Silent Hill. Переключение, ожидаемо, работает только при включённом ПК. Когда система выключена, панели остаются в режиме Stealth. На верхней панели корпуса также есть отдельная кнопка для управления светодиодной подсветкой вентиляторов ARGB.

Источник изображения: PC Watch

В Японии компьютеры продаются эксклюзивно в магазинах Mouse Computer. Конфигурации предлагаются разные, например, вариант EG-A7G60 с ценой около 1400…1500 $ оснащается процессором AMD Ryzen 7 5700X и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 и твердотельным накопителем M.2 NVMe объёмом 1 ТБ.