Включая игровой ноутбук Legion 7.

На сайте компании Lenovo кратковременно появились кодовые обозначения невыпущенных ноутбуков, которые могут быть первыми моделями с ARM-процессорами NVIDIA N1 и N1X, сообщает VideoCardz. Как минимум сообщается о шести ноутбуках в линейках IdeaPad Slim 5, Yoga Pro 7, Yoga 9 2-in-1 и Legion 7. Это говорит о том, что Lenovo может готовить разнообразные устройства с чипами NVIDIA, включая ноутбуки-трансформеры и игровые ноутбуки.

Источник изображения: Vishnu Mohanan, Unsplash (отредактировано)

Слухи о подготовке компанией NVIDIA потребительских процессоров N1 и N1X копятся уже давно. На самом деле, первый такой процессор уже представлен — это «суперчип» GB10 Grace Blackwell и, если верить слухам, основные его характеристики идентичны или близки характеристикам чипа N1X. Среди прочего GB10 сочетает 20 процессорных ядер в конфигурации 10×Cortex-X925 плюс 10×Cortex-A725, 6144 ядер CUDA интегрированной графики — это основа компактной рабочей станции NVIDIA DGX Spark. В числе отличий GB10 и N1X может быть настройка расчётной тепловой мощности, поскольку 120-ваттный TDP чипа GB10 явно подойдёт не для всех конструкций ноутбуков. Не исключено, что в серии N1 будет меньше ядер.

В VideoCardz полагают, что NVIDIA N1X и N1 могут стать первыми по настоящему игровыми ARM-процессорами, поскольку Qualcomm больше сосредоточена на энергосбережении в своих Snapdragon X1 и X2, чем на игровой производительности. Кроме того, NVIDIA обладает огромным опытом и, весьма вероятно, будет активно продвигать свои продукты на рынке, в том числе, опираясь на развитую программную экосистему.

По последним слухам, первые устройства с процессорами NVIDIA N1 и N1X могут быть представлены и выпущены в первом-втором квартале 2026 года.