Тем самым компания подтверждает подготовку Intel обновлённых процессоров для платформы LGA 1851.

Компания ASUS подтвердила в социальных сетях, что Intel готовится выпустить обновлённые процессоры Arrow Lake Refresh; все материнские платы ASUS с чипсетами Intel 800 серии к этому готовы, потребуется лишь обновление BIOS. Обновления начнут выпускать в конце января.

Источник изображения: @ASUS в социальной сети X (заблокирована в РФ)

Новые BIOS выпустят как для продвинутых материнских плат с чипсетами W880 и Z890, так и для плат среднего и начального класса с чипсетами Q870, B860 и H810. ASUS не называет конкретные процессоры, но различные утечки указывают на серию Core Ultra 200K Plus и как минимум три новых процессора с разблокированным множителем:

24-ядерный Core Ultra 9 290K Plus.

24-ядерный Core Ultra 7 270K Plus.

18-ядерный Core Ultra 5 250K Plus.

Также известно о подготовке обновлённых процессоров серии HX для ноутбуков, включая флагманский Core Ultra 9 290HX Plus.

Судя по текущим утечкам, обновление принесёт более высокие тактовые частоты, улучшенную поддержку памяти, некоторые процессоры получат больше ядер. Ожидается, что это обновление станет последним для платформы LGA 1851.

По информации китайского блогера Golden Pig Upgrade, процессоры Arrow Lake Refresh могут представить в апреле-мае 2026 года. Однако, учитывая выпуск обновлений BIOS в конце января, релиз может состояться и раньше.