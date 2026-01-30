TweakTown сообщает о новом прогнозе Илона Маска. Основатель xAI заявил, что высококачественные шоу и видеоигры, созданные искусственным интеллектом и адаптированные под пользователя, появятся уже в следующем году.

Ресурс TweakTown приводит вчерашнее заявление Илона Маска (Elon Musk). Оно касается его компании xAI. Как утверждает предприниматель, к 2027 году ее искусственный интеллект должен начать массово создавать персонализированный видеоконтент и игры.

Илон Маск © Beata Zawrzel/ NurPhoto via Getty Images

По утверждению TweakTown, Маск ранее предполагал, что xAI выпустит созданную ИИ игру до конца 2026 года. Новый прогноз сдвигает эти сроки. «В следующем году появятся высококачественные шоу и видеоигры в режиме реального времени, адаптированные под индивидуальные потребности», — написал Маск в соцсети Х .

Именно возможность получать такие игры в реальном времени и «под себя» выглядит сегодня особенно смело. Коста Андреадис (Kosta Andreadis), старший редактор TweakTown, поясняя термин «высококачественный», представляет себе не простую головоломку, а нечто сопоставимое по уровню производства с блокбастерами вроде God of War.

Пока что это лишь слова. В своей статье Андреадис признает: даже создание коротких ИИ-видео в высоком разрешении сейчас слишком дорого для массового использования.

