По размерам карта расположится между Eastwood и Mirak Valley.

Разработчики Battlefield 6 анонсировали новую карту второго сезона, сообщает издание GamesRadar+. Новая карта получила название Contaminated. Из подробностей только одно изображение и примерное представление о размерах. Опубликованное изображение демонстрирует редколесистый горный ландшафт, а по размерам карта расположится где-то между Eastwood и Mirak Valley. Размеры Contaminated будут сравнимы с размерами карт «Бои в Сен-Кантене» (ориг. St. Quentin Scar) из Battlefield 1 и «Аррас» (ориг. Arras) из Battlefield V.

Источник изображения: Battlefield Studios, Electronic Arts

На текущий момент новая карта тестируется в рамках проекта Battlefield Labs. Разработчики продолжают оценивать баланс между техникой и пехотой, экспериментировать с размещением укрытий и объектов, определением границ целей, тестировать уникальные игровые механики. Подтверждено, что во втором сезоне также появится новый вертолёт AH-6 Little Bird, сейчас его тоже тестируют в Battlefield Labs.

Кроме этого, появилась информация о работе над ремейком карты «Дорога Голмуд» (ориг. Golmud Railway) из Battlefield 4. Карта перестраивается под современную игру с сохранением ключевых особенностей. «Дорога Голмуд» больше всех выпущенных на сегодняшний день карт Battlefield 6 и, вероятно, останется таковой к моменту релиза, дата которого не уточняется.

Разработчики не дали однозначного ответа по поводу внедрения одиночного режима в «королевскую битву» REDSEC. По всей видимости, такой режим рассматривается и тестируется, но окончательного решения по нему ещё нет.

Второй сезон Battlefield 6 перенесли на 17 февраля. Первой сезон продлили, новые испытания боевого пропуска уже доступны, а бонусная ветка под названием Frostfire появится 27 января.