Про игровой аналог пока ничего не известно.

Компания Intel скоро выпустит новую настольную видеокарту Battlemage с графическим процессором BMG-G31, сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера Jaykihn. Вопреки ожиданиям, графический ускоритель предназначен не для геймеров. Во всяком случае, об игровом аналоге инсайдер ничего не сообщил.

Источник изображения: Intel

Новой видеокарте Intel приписывают наименование Arc Pro B70. Это решение относится к профессиональной линейке, в которой уже представлены такие модели, как B50, B60 и сдвоенные B60 Dual. Точные характеристики неизвестны, но, если верить слухам, графический процессор G31 получит 40 ядер Xe2-HPG, что в два раза превышает количество ядер в чипе G21, который лежит в основе видеокарты B60. Также G31 поддерживает 256-битную шину памяти, что позволит оснастить B70 32 ГБ GDDR6 или даже большим объёмом.

Видеокарты Arc Pro B50 и B60 имеют потребительские аналоги с вдвое меньшим объёмом видеопамяти — это Arc B570 10 ГБ и B580 12 ГБ соответственно. Об игровом аналоге B70 для потребителей ничего не сообщается. Потенциально, это могла бы быть видеокарта B770 или B780 16 ГБ для конкуренции с 16-гиговыми моделями AMD Radeon RX 9060 XT и NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, однако производство таких вариантов не выгодно в условиях дефицита памяти.

Официально в Intel новые графические процессоры и новые видеокарты Battlemage не анонсировали. На прошедшей выставке CES 2026 журналистам не удалось выведать у представителей компании никакой информации о потенциальном обновлении игровой линейки видеокарт. Намёки на разработку нового графического ускорителя находят в коде открытого программного обеспечения и различных базах данных.