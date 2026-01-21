Компания Intel скоро выпустит новую настольную видеокарту Battlemage с графическим процессором BMG-G31, сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера Jaykihn. Вопреки ожиданиям, графический ускоритель предназначен не для геймеров. Во всяком случае, об игровом аналоге инсайдер ничего не сообщил.
Новой видеокарте Intel приписывают наименование Arc Pro B70. Это решение относится к профессиональной линейке, в которой уже представлены такие модели, как B50, B60 и сдвоенные B60 Dual. Точные характеристики неизвестны, но, если верить слухам, графический процессор G31 получит 40 ядер Xe2-HPG, что в два раза превышает количество ядер в чипе G21, который лежит в основе видеокарты B60. Также G31 поддерживает 256-битную шину памяти, что позволит оснастить B70 32 ГБ GDDR6 или даже большим объёмом.
Видеокарты Arc Pro B50 и B60 имеют потребительские аналоги с вдвое меньшим объёмом видеопамяти — это Arc B570 10 ГБ и B580 12 ГБ соответственно. Об игровом аналоге B70 для потребителей ничего не сообщается. Потенциально, это могла бы быть видеокарта B770 или B780 16 ГБ для конкуренции с 16-гиговыми моделями AMD Radeon RX 9060 XT и NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, однако производство таких вариантов не выгодно в условиях дефицита памяти.
Официально в Intel новые графические процессоры и новые видеокарты Battlemage не анонсировали. На прошедшей выставке CES 2026 журналистам не удалось выведать у представителей компании никакой информации о потенциальном обновлении игровой линейки видеокарт. Намёки на разработку нового графического ускорителя находят в коде открытого программного обеспечения и различных базах данных.