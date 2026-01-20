Qualcomm Snapdragon 8 Elite, OLED-экран с диагональю 6,85 дюйма и аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч.

Компания nubia представила в Китае игровой смартфон REDMAGIC 11 Air, сообщает FoneArena. В корпусе устройства толщиной 7,85 мм совместили чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, систему активного охлаждения, OLED-экран с диагональю 6,85 дюйма и аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч. Смартфон рассматривается как более доступная альтернатива REDMAGIC 11 Pro.

Источник изображения: Nubia (и далее)

Экран REDMAGIC 11 Air занимает 95,1% площади лицевой панели. При разрешении 1,5K (2688 на 1216 пикселей) производителем заявлена максимальная частота обновления 144 Гц. Частота ШИМ для регулирования подсветки составляет 2592 Гц, поддерживается затемнение постоянным током (DC Dimming). Под дисплеем расположена фронтальная камера с разрешением 16 Мп. Что касается тыльных камер — это основной модуль разрешением 50 Мп и сверх-широкоугольная камера разрешением 8 Мп.

REDMAGIC 11 Air является первым смартфоном линейки с системой активного охлаждения. Судя по описанию, в системе используется испарительная камера, компоненты из алюминия, фольга из меди с графеном, а также вентилятор Turbo Fan 4.0 со скоростью вращения до 24000 об/мин.

Среди прочего смартфон оснащается специализированным игровым чипом Redcore R4, оперативной памятью LPDDR5X, встроенным накопителем UFS 4.1, триггерами с частотой опроса 520 Гц. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 120 Вт.

Смартфон работает под управлением операционной системы REDMAGIC OS 11.0, в которой реализованы различные возможности на базе искусственного интеллекта для распознавания объектов на изображениях, перевода, помощи в играх и т.д.

В Китае начало продаж запланировано на 29 января. Цены начинаются от 3699 ¥ за конфигурацию 12 + 256 ГБ (оперативная + постоянная память), конфигурация 16 + 512 ГБ ожидается в продаже по цене от 4399 ¥.