Ресурсы сосредоточат на коммерческих ПК, физическом ИИ, серверном направлении.

Председатель совета директоров компании ASUS Джонни Ши (Jonney Shih) подтвердил на мероприятии в выставочном центре Наньган в Тайбэе, что компания не планирует выпускать новые смартфоны, сообщает GSMArena. В начале года появились сообщения, что ASUS не планирует выпускать новые смартфоны в 2026 году, теперь, по всей видимости, компания полностью отказывается от производства смартфонов.

Источник изображения: Reg Chien, Unsplash (отредактировано)

Согласно сообщениям, ASUS сосредоточит свои производственные и исследовательские ресурсы на коммерческих ПК и секторе физического искусственного интеллекта, к которому относятся роботы, «умные» очки и прочие подобные устройства. Компания продолжит обслуживать выпущенные смартфоны и выпускать обновления программного обеспечения в рамках взятых на себя обязательств.

За последние несколько лет ASUS сократила серию смартфонов Zenfone и реже стала выпускать игровые смартфоны ROG Phone, отметили в GSMArena. В 2025 выпустили всего два телефона: ROG Phone 9 FE и Zenfone 12 Ultra, — авторы ресурса не считают их особо популярными моделями.

Ши отметил рост выручки в 2025 году на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Серверный бизнес преодолел отметку в 100 миллиардов тайваньских долларов, при этом выручка от серверов, как сообщается, в третьем квартале 2025 года выросла более чем на 100% в годовом исчислении и достигла примерно 20% от общей выручки ASUS за этот квартал.

Компания ASUS развивает свою линейку серверов для ИИ на базе новейших платформ NVIDIA. Ранее компания заявляла о начале поставок систем AI POD на базе NVIDIA GB300 NVL72 и серверов на базе NVIDIA HGX B300, напомнили в VideoCardz.