Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
ASUS прекращает выпуск новых смартфонов
Ресурсы сосредоточат на коммерческих ПК, физическом ИИ, серверном направлении.

Председатель совета директоров компании ASUS Джонни Ши (Jonney Shih) подтвердил на мероприятии в выставочном центре Наньган в Тайбэе, что компания не планирует выпускать новые смартфоны, сообщает GSMArena. В начале года появились сообщения, что ASUS не планирует выпускать новые смартфоны в 2026 году, теперь, по всей видимости, компания полностью отказывается от производства смартфонов.

Источник изображения: Reg Chien, Unsplash (отредактировано)

Согласно сообщениям, ASUS сосредоточит свои производственные и исследовательские ресурсы на коммерческих ПК и секторе физического искусственного интеллекта, к которому относятся роботы, «умные» очки и прочие подобные устройства. Компания продолжит обслуживать выпущенные смартфоны и выпускать обновления программного обеспечения в рамках взятых на себя обязательств.

За последние несколько лет ASUS сократила серию смартфонов Zenfone и реже стала выпускать игровые смартфоны ROG Phone, отметили в GSMArena. В 2025 выпустили всего два телефона: ROG Phone 9 FE и Zenfone 12 Ultra, — авторы ресурса не считают их особо популярными моделями.

Ши отметил рост выручки в 2025 году на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Серверный бизнес преодолел отметку в 100 миллиардов тайваньских долларов, при этом выручка от серверов, как сообщается, в третьем квартале 2025 года выросла более чем на 100% в годовом исчислении и достигла примерно 20% от общей выручки ASUS за этот квартал.

Компания ASUS развивает свою линейку серверов для ИИ на базе новейших платформ NVIDIA. Ранее компания заявляла о начале поставок систем AI POD на базе NVIDIA GB300 NVL72 и серверов на базе NVIDIA HGX B300, напомнили в VideoCardz.

#смартфоны #asus
Источник: gsmarena.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
21
Минтранс: строительство высокоскоростной ж/д магистрали между Москвой и Владивостоком не планируется
3
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
11
Dimensity 9600 может заменить Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro в китайских флагманских смартфонах
2
Live Science: Космос может быть «липкой жидкостью», а не пустым пространством
+
Intel может выпустить процессоры Bartlett Lake-S с 10 и 12 производительными ядрами для LGA-1700
+
Мошенники придумали новый способ обмана с поиском попутчиков
+
Конвертоплан с поворотными винтами MV-75 заменит в армии США Black Hawk уже в 2027 году
2
Энтузиаст переделал 32 ГБ SODIMM DDR5-4800 CL40 в DIMM DDR5-6000 CL30
4
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей 2025 года
3
Phys.org: Ученые впервые сняли в реальном времени движение электронов при разрыве связей
1
Сотни Porsche и BMW в России заглохли после удаленной блокировки
7
Guardian: Астрономы готовятся снять первое в истории видео черной дыры
+
Military Watch Magazine сравнил новый российский «Хищник» с советским МиГ-25
2
Группа учёных России и Китая создала увеличивающий мощность и надёжность Li-ion батарей электролит
+
ВВС США задействовали новый вертолёт MH-139A Grey Wolf для сопровождения машин с МБР
+
Минтранс: движение поездов «Сапсан» и «Аврора» изменится после запуска ВСМ Москва — Санкт-Петербург
+
Bloomberg: Стоимость постройки линкора класса «Трамп» может обойтись бюджету США в $22 млрд
1
Moto Watch поступят в продажу с 23 января
+
В Индии оштрафовали авиакомпанию IndiGo на $2,45 млн из-за массовой отмены рейсов
+

Популярные статьи

От Италии до Скандинавии: мой путь музыкальных предпочтений (с 90-х и по наши дни)
5
«28 лет спустя: Часть II. Храм костей» — самое неудачное продолжение (субъективный обзор фильма)
+
10 новогодних конструкторов с хорошей скидкой, которые позволят продлить праздничное настроение
+
Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году
3
Почему PlayStation 4 остаётся выгодной покупкой в 2026 году
+

Сейчас обсуждают

Bryant333
15:57
С современными компьютерными технологиями можно реконструировать что угодно, даже ракеты Фон Брауна. Однако до сих пор закупают РД180.
США в 2025 году обошли рекорд СССР по суммарной грузоподъёмности запусков ракет-носителей
Кумир женщин
15:44
Достаточно собрать бомж сборку, как у моих фанаток на этом сайте. Которые мне постоянно пишут о своей любви и преданности. Вот сейчас смотрите мне опять напишут.
Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году
Vodoley-Barmaley
15:43
Согласен, за 5 лет сдачи бутылок и макулатуры, как раз на новый сокет наскребет.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Bernigan
15:41
Зачем ему, там проца на минимум 5 лет ещё хватит( по мне так и на более долгое время), это амудешники каждый год процы покупают чтобы показать что они умные купив амудню, на самом деле тупые, ибо проц...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Vodoley-Barmaley
15:32
Тогда купи нормальный ПК, а не дави из него последние соки.
Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году
Алексей Кузнецов
15:31
Это всё враки. У них есть только батут рогозинский!
США в 2025 году обошли рекорд СССР по суммарной грузоподъёмности запусков ракет-носителей
abdulla
15:30
так сумел умозаключить?)) прямого сравнения между 9800х3д и 9850х3д АМД не сделали. Зато оба сравнили с 285к. Один быстрей на 24%, второй на 27. Итого разница между амудейными процессорами чуть менее ...
Первые обладатели AMD Ryzen 7 9850X3D уже смогли разогнать его до 5,75 ГГц по всем ядрам
artemuss1990
15:30
В чем смысл всех этих пошлин, если платить придется самим же пендосам. Сами свой народ грабят
WCCFTech: США могут ввести 100% пошлину на оперативную память зарубежных производителей
Vodoley-Barmaley
15:28
Совет бесплатный даю, собирай бутылки и макулатуру на новый сокет.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Эдуард Кузнецов
15:28
Новости закончились?
Два обладателя видеокарт RTX 50 от PNY сообщили о сбоях из-за неправильно наклеенного стикера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter