Представитель бренда INNO3D заявил на форуме ресурса Tweakers, что сервисный центр в Нидерландах зарегистрировал менее 15 случаев плавления разъёмов питания на видеокартах NVIDIA GeForce RTX 4090 и 5090, сообщает VideoCardz. Причём это подразделение охватывает «всю Европу, включая Восток», а не только Нидерланды, подчеркнул специалист. Как утверждается, случаи повреждения видеокарт по вине владельцев встречаются чаще, чем случаи возврата с расплавленными разъёмами питания.

Служба поддержки не располагает данными об объёмах продаж видеокарт, поэтому невозможно точно рассчитать процентное соотношение случаев плавления. По приблизительным оценкам, доля составляет «всего несколько процентов». В VideoCardz отмечают, что INNO3D имеет меньшую розничную сеть, чем крупнейшие производители видеокарт, и её присутствие в Европе, как правило, более заметно в розничных каналах Германии, Австрии, Швейцарии и стран Бенилюкса.

Проблема может быть не такой распространённой, как многие думают, полагают журналисты. Почему же тогда в Интернете практически каждую неделю появляются новые истории о плавлении 16-контактных разъёмов питания видеокарт? Это длится с момента появления разъёмов 12VHPWR и видеокарт GeForce RTX 4090.

Полностью решить проблемы не помог выпуск нового доработанного разъёма 12V-2x6. Некоторые производители видеокарт и блоков питания принимают дополнительные меры для защиты видеокарт. В частности, реализуют схемы для мониторинга силы тока на питающих контактах разъёма 12V-2x6 и температуры разъёма питания. Например, ASUS реализовала мониторинг силы тока на контактах 12V-2x6 в видеокартах ROG Astral и Matrix, MSI встроила подобное решение в новые блоки питания, в некоторых блоках питания ASRock в штекерах 12V-2x6 есть термопары. Компания Cybenetics Labs разработала прототип универсального кабеля с защитой от перегрева, компании Aqua Computer и Thermal Grizzly представили специальные аппаратные решения для мониторинга.

Ещё один актуальный вопрос, который поднял представитель сервисного центра INNO3D, связан с появлением на вторичном рынке видеокарт без графических процессоров и чипов памяти. Существуют компании, которые массово скупают потребительские видеокарты для создания полукастомных решений для ИИ-ферм. С потребительских видеокарт снимаются все чипы, а затем уже «пустые» видеокарты могут продать на вторичном рынке под видом новых. Такую видеокарту не повезло купить одному из клиентов сервисного центра INNO3D.