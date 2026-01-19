Будущий флагманский процессор Intel для ноутбуков показал воодушевляющие результаты

Будущий флагманский процессор Intel для ноутбуков, 24-ядерный Core Ultra 9 290HX Plus, показал воодушевляющие результаты в бенчмарке PassMark, сообщает VideoCardz. Обновлённая модель семейства Arrow Lake-HX Refresh оснащается тем же количеством ядер на тех же архитектурах, однако оказалась заметно быстрее Core Ultra 9 285HX. Более того, производительность процессора приблизилась к уровню настольного Core Ultra 9 285K.

Источник изображения: Vishnu Mohanan, Unsplash (отредактировано)

Согласно обнаруженным результатам, 290HX Plus набрал 5009 баллов в одноядерных тестах PassMark, что на 8,1% превышает средние показатели 285HX, а в многоядерных тестах был на 14,6% быстрее, набрав 66203 балла. При этом отставание от настольного аналога 285K не превысило 2%. Также процессор расположился между мобильным процессором AMD Ryzen 9 9955HX3D и настольным 9950X3D.

Источник изображения: PassMark, VideoCardz

По предположениям, 290HX Plus тестировался в составе нового ноутбука компании MSI, который также оснащался оперативной памятью DDR5-5600 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090. Это пока единственный доступный результат без подробностей о потребляемой мощности, системе охлаждения и рабочих температурах, тем не менее, нельзя не отметить заметный прирост производительности.

Фактически, процессоры Intel класса HX для ноутбуков являются аналогами процессоров настольной линейки в корпусе BGA. Также они настроены на работу при меньшей мощности и меньших тактовых частотах. В связи с этим удивительно видеть, что 290HX Plus догоняет полноценный настольный процессор 285K.

Источник изображения: VideoCardz

Официально Intel пока не анонсировала процессоры Arrow Lake Refresh. По слухам, их представят в апреле-мае 2026 года. Для настольных систем ожидается как минимум три новинки, две из которых повысят максимальное количество ядер в своём классе. Ожидается, что Core Ultra 5 250K Plus получит 18 ядер, а Ultra 7 270K Plus получит флагманскую конфигурацию из 24 ядер.