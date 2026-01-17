Валовая выручка с каждого гигабайта памяти станет одним из определяющих факторов для видеокарт.

Генеральный директор GIGABYTE Эдди Лин (Eddie Lin) в интервью Tom’s Hardware предположил, как NVIDIA могла бы перераспределить ресурсы для максимизации прибыли в условиях дефицита памяти. Описанная специалистом стратегия совпадает с недавними слухами, где сообщалось, что NVIDIA отдаст приоритет самым производительным видеокартам на каждом уровне памяти.

Новейшая AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32G от GIGABYTE с короткой печатной платой NVIDIA Founders Edition и сквозной вентиляцией. Источник изображения: GIGABYTE

«Они будут рассчитывать, какой вклад в выручку вносит (прим. каждый сегмент) с гигабайта памяти», — предположил Лин. Кажется логичным, что приоритет может быть отдан тем видеокартам, которые приносят наибольшую валовую выручку с каждого гигабайта, а это при равном объёме памяти более дорогие модели.

Журналисты Tom’s Hardware провели расчёты и выяснили, что наименее выгодной для NVIDIA в рассматриваемой стратегии является GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ — 26,81 $ валовой выручки за ГБ. Наиболее выгодными среди игровых видеокарт являются RTX 5080 и 5090, примерно 62,5 $ за ГБ. Ещё большая валовая выручка 88,54 $ за ГБ получается от продаж профессиональных видеокарт RTX Pro 6000 Blackwell. В Tom’s Hardware не посчитали значения для видеокарт RTX Pro более низкого класса, однако с учётом более высоких цен профессиональных решений, приоритет на производстве у них должен быть выше.

Что касается других игровых видеокарт семейства Blackwell, по показателю валовой выручки за ГБ памяти RTX 5060 проигрывает RTX 5060 Ti 8 ГБ, а RTX 5070 и 5070 Ti находятся примерно на одном уровне. В последнем случае более дешёвая в производстве RTX 5070 должна быть предпочтительнее, а «запчасти» от RTX 5070 Ti направят на производство RTX 5080. Всё сходится с одной из предыдущих новостей.

Слухи об остановке производства видеокарт RTX 5070 Ti и 5060 Ti 16 ГБ накануне опровергли компании NVIDIA и ASUS, но в условиях дефицита и при нестабильных поставках памяти, вероятно, приходится вносить определённые коррективы. Так, в некоторых регионах отметили сокращение ассортимента доступных моделей RTX 5070 Ti.

Кроме того, Лин отметил, что GIGABYTE продолжает получать от NVIDIA память в комплекте с графическими процессорами. Ходили слухи, что NVIDIA больше не поставляет память партнёрам, что могло создать серьёзные проблемы для небольших производителей. У каждой компании могут разные контракты и соглашения с NVIDIA, но Tom’s Hardware пока не удалось получить подтверждения о том, что NVIDIA больше не поставляет память в комплекте со своими GPU.