molexandr
Генеральный директор GIGABYTE объяснил потенциальную стратегию NVIDIA в условиях дефицита памяти
Валовая выручка с каждого гигабайта памяти станет одним из определяющих факторов для видеокарт.

Генеральный директор GIGABYTE Эдди Лин (Eddie Lin) в интервью Tom’s Hardware предположил, как NVIDIA могла бы перераспределить ресурсы для максимизации прибыли в условиях дефицита памяти. Описанная специалистом стратегия совпадает с недавними слухами, где сообщалось, что NVIDIA отдаст приоритет самым производительным видеокартам на каждом уровне памяти.

Новейшая AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32G от GIGABYTE с короткой печатной платой NVIDIA Founders Edition и сквозной вентиляцией. Источник изображения: GIGABYTE

«Они будут рассчитывать, какой вклад в выручку вносит (прим. каждый сегмент) с гигабайта памяти», — предположил Лин. Кажется логичным, что приоритет может быть отдан тем видеокартам, которые приносят наибольшую валовую выручку с каждого гигабайта, а это при равном объёме памяти более дорогие модели.

Журналисты Tom’s Hardware провели расчёты и выяснили, что наименее выгодной для NVIDIA в рассматриваемой стратегии является GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ — 26,81 $ валовой выручки за ГБ. Наиболее выгодными среди игровых видеокарт являются RTX 5080 и 5090, примерно 62,5 $ за ГБ. Ещё большая валовая выручка 88,54 $ за ГБ получается от продаж профессиональных видеокарт RTX Pro 6000 Blackwell. В Tom’s Hardware не посчитали значения для видеокарт RTX Pro более низкого класса, однако с учётом более высоких цен профессиональных решений, приоритет на производстве у них должен быть выше.

Что касается других игровых видеокарт семейства Blackwell, по показателю валовой выручки за ГБ памяти RTX 5060 проигрывает RTX 5060 Ti 8 ГБ, а RTX 5070 и 5070 Ti находятся примерно на одном уровне. В последнем случае более дешёвая в производстве RTX 5070 должна быть предпочтительнее, а «запчасти» от RTX 5070 Ti направят на производство RTX 5080. Всё сходится с одной из предыдущих новостей.

Слухи об остановке производства видеокарт RTX 5070 Ti и 5060 Ti 16 ГБ накануне опровергли компании NVIDIA и ASUS, но в условиях дефицита и при нестабильных поставках памяти, вероятно, приходится вносить определённые коррективы. Так, в некоторых регионах отметили сокращение ассортимента доступных моделей RTX 5070 Ti.

Кроме того, Лин отметил, что GIGABYTE продолжает получать от NVIDIA память в комплекте с графическими процессорами. Ходили слухи, что NVIDIA больше не поставляет память партнёрам, что могло создать серьёзные проблемы для небольших производителей. У каждой компании могут разные контракты и соглашения с NVIDIA, но Tom’s Hardware пока не удалось получить подтверждения о том, что NVIDIA больше не поставляет память в комплекте со своими GPU.

#nvidia #видeокарты #дефицит
Источник: tomshardware.com
Сейчас обсуждают

Штопор
18:07
Хорошо горят, кучно.
Зафиксировано сразу три новых случая выхода из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D
HWSCRU
18:00
"Маленькая", "синяя". ))) Все эти дефициты, уже проходили, идут они нахуй, со своими дефицитами искусственными.
Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт
mozghru
17:58
Делегацию встречающих американских зелёных человечков пополнят? Европейские куколды уже начали делать вид,что островок в общем-то всегда принадлежал США..
Эстония направит в Гренландию до 10 военных для защиты острова
Китя.
17:19
Там не пара уже давно за 100ку перевалило.
Зафиксировано сразу три новых случая выхода из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D
Китя.
17:11
Ухты. Снова горят процессоры 9800X3D. Хорошо что не стал покупать его. Пронесло.
Зафиксировано сразу три новых случая выхода из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D
wooopggabg
17:03
А в чем лидерство то? В Шанхае беспилотные маршрутки ходят уже года два как, может и больше. В Японии линия беспилотного метро открылась в 1989 году, то есть почти 40 лет назад
В столичном метро началось тестирование первого в России беспилотного поезда «Москва-2024»
salexa
16:51
на..х они нужны..тока движению мешают f....k
Роверы-доставщики «Яндекса» выполнили 850 тысяч заказов по России
Любое Имя
16:45
Да ладно Sky-Truck: Тип: Тяжелый транспортно-логистический беспилотник. Характеристики: Взлетная масса до 2500 кг, грузоподъемность до 600 кг, до 5 часов полета, дальность до 480 км. Применение: Дост...
ВМС Великобритании провели первый полёт беспилотного вертолёта Proteus
Truandale
15:54
Эту песню я слышу уже лет двадцать. И что-то народ всё это время так и не горит желанием массово переезжать на пингвина. Сегодня разработчики делают игры в первую очередь под экосистему Windows — и D...
Linux позволил запустить ряд современных игр на RX 580 и обеспечил больший fps на фоне Windows 11
Nahoni
15:43
Обычная практика в США.
Пользователь отдал старый MacBook Pro в ремонт и получил взамен новую модель за $4000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter