Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
IO Interactive опубликовала обновлённые системные требования игры 007 First Light
Снизили требования к оперативной и видеопамяти, исправили ошибки.

Компания IO Interactive опубликовала обновлённые системные требования для ПК-версии своей грядущей игры о Джеймсе Бонде, 007 First Light. Это произошло после того, как сообщество обратило внимание компании на ряд несоответствий, сообщает Eurogamer.

Источник изображения: IO Interactive

Со слов разработчика, по недопониманию ранее были опубликованы незавершённые системные требования игры для ПК. С тех пор в компании провели дополнительное тестирование и внесли исправления, обновив информацию о требованиях к видеопамяти, оперативной памяти и центральному процессору.

Ключевым изменением являются более низкие требования к оперативной памяти. Ранее конфигурация, рекомендованная для 60 FPS в разрешении 1080p, включала 32 ГБ оперативной памяти, теперь достаточно 16 ГБ, как и в минимальной конфигурации для 30 FPS. Что касается видеопамяти, минимум потребуется 6 ГБ, рекомендуется 8 ГБ. Рекомендации по конкретным видеокартам не изменились: минимум GeForce GTX 1660 или Radeon RX 5700, рекомендуется RTX 3060 Ti или RX 6700 XT. Требования к процессору остались прежними, была исправлена опечатка.

В компании дали понять, что текущие системные требования будут дополнены ближе к релизу игры, который запланирован на 27 мая 2026 года. В заключение можно лишь отметить, что снижение требований к оперативной и видеопамяти при текущих тенденциях на рынке определённо являются положительными изменениями.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#игры #io interactive #007 first light
Источник: eurogamer.net
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты назвали ЗРС С-500 единственной системой ПВО способной перехватить гиперзвуковой «Орешник»
7
В Китае планируют построить гигантский стратосферный авианосец с боевой массой до 120 000 тонн
4
Рассчитанные на десятилетия службы современные солнечные панели невозможно переработать
2
Popular Mechanics: Над крупнейшими китайскими городами висят пластиковые облака
2
Пентагон интегрирует чат-бот с ИИ Grok в военные системы
1
Стартап GRU Space планирует открыть первый отель на Луне к 2032 году
+
Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о новой схеме мошенников с письмами от «Госуслуг»
2
Готовится к выпуску новая часть «Приключений Петьки и Василия Ивановича»
+
Ryzen 7 5800X3D и 5700X3D протестировали в играх и сравнили результаты с современными процессорами
3
В России разрабатывается стратосферный беспилотник-истребитель «Хищник»
1
Ремейк Prince of Persia The Sands of Time получил возрастной рейтинг от ESRB
+
Западное издание Military Watch высоко оценило эффективность российского истребителя Су-35
+
Eidos Montreal работает над «АААА»-игрой на базе Unreal Engine 5
1
В Москве появился экспериментальный асфальт с антигололедными свойствами
+
На стройке АЭС в Англии обнаружили старинное захоронение принца вместе со своей лошадью
+
В Китае набирает популярность приложение для информирования контактов в смартфоне о самочувствии
+
Самая дешевая GeForce RTX 5090 в Германии теперь стоит от 3000 евро
1
Украина передала инвесторам из США месторождение лития Добра
5
«АвтоВАЗ» планирует обновить устанавливаемые на Lada Vesta двигатели
1
Растущая сверхмассивная черная дыра медленно лишила древнюю галактику жизни
+

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
28
Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР
12
Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт
+
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
5

Сейчас обсуждают

Алексей Чуков-Пуков
20:09
Свои не буду я же не озабот А твои - да
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Castl
20:09
Каблук, ты адресом ошибся, все вопросы к Алёшке -полотеру
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
IRanPast
20:09
Порванная Машка в комментах скулит )))
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Алексей Чуков-Пуков
20:09
Вижу епало надетое на мамкино дилдо Пукова Чукова Алёши Лицо его,да,спасибо,все верно
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Castl
20:08
Маня -полотерка,я надеюсь ты не будешь выкладывать свои интимные фото ? пукпукпукпукпукпукпукпук
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
IRanPast
20:08
Маша, шо ты порвалась сегодня в комментах?
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Алексей Чуков-Пуков
20:08
Нит
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Алексей Чуков-Пуков
20:07
Это гомосек Алексей Чуков Как тебя на сайте хэй знакомств регать? Alex Pukov?
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Castl
20:07
так твои имя и фамилия и фото
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Castl
20:06
Да ты что?А это тогда кто? ктоктоктоктоктоктоктоктоктокто
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter