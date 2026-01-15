Компания IO Interactive опубликовала обновлённые системные требования для ПК-версии своей грядущей игры о Джеймсе Бонде, 007 First Light. Это произошло после того, как сообщество обратило внимание компании на ряд несоответствий, сообщает Eurogamer.
Со слов разработчика, по недопониманию ранее были опубликованы незавершённые системные требования игры для ПК. С тех пор в компании провели дополнительное тестирование и внесли исправления, обновив информацию о требованиях к видеопамяти, оперативной памяти и центральному процессору.
Ключевым изменением являются более низкие требования к оперативной памяти. Ранее конфигурация, рекомендованная для 60 FPS в разрешении 1080p, включала 32 ГБ оперативной памяти, теперь достаточно 16 ГБ, как и в минимальной конфигурации для 30 FPS. Что касается видеопамяти, минимум потребуется 6 ГБ, рекомендуется 8 ГБ. Рекомендации по конкретным видеокартам не изменились: минимум GeForce GTX 1660 или Radeon RX 5700, рекомендуется RTX 3060 Ti или RX 6700 XT. Требования к процессору остались прежними, была исправлена опечатка.
В компании дали понять, что текущие системные требования будут дополнены ближе к релизу игры, который запланирован на 27 мая 2026 года. В заключение можно лишь отметить, что снижение требований к оперативной и видеопамяти при текущих тенденциях на рынке определённо являются положительными изменениями.
