Снизили требования к оперативной и видеопамяти, исправили ошибки.

Компания IO Interactive опубликовала обновлённые системные требования для ПК-версии своей грядущей игры о Джеймсе Бонде, 007 First Light. Это произошло после того, как сообщество обратило внимание компании на ряд несоответствий, сообщает Eurogamer.

Источник изображения: IO Interactive

Со слов разработчика, по недопониманию ранее были опубликованы незавершённые системные требования игры для ПК. С тех пор в компании провели дополнительное тестирование и внесли исправления, обновив информацию о требованиях к видеопамяти, оперативной памяти и центральному процессору.

Ключевым изменением являются более низкие требования к оперативной памяти. Ранее конфигурация, рекомендованная для 60 FPS в разрешении 1080p, включала 32 ГБ оперативной памяти, теперь достаточно 16 ГБ, как и в минимальной конфигурации для 30 FPS. Что касается видеопамяти, минимум потребуется 6 ГБ, рекомендуется 8 ГБ. Рекомендации по конкретным видеокартам не изменились: минимум GeForce GTX 1660 или Radeon RX 5700, рекомендуется RTX 3060 Ti или RX 6700 XT. Требования к процессору остались прежними, была исправлена опечатка.

В компании дали понять, что текущие системные требования будут дополнены ближе к релизу игры, который запланирован на 27 мая 2026 года. В заключение можно лишь отметить, что снижение требований к оперативной и видеопамяти при текущих тенденциях на рынке определённо являются положительными изменениями.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424