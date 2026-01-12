Ожидается конфигурация с производительной интегрированной графикой Intel Xe 3-го поколения

Компания Lenovo показала на прошедшей выставке CES 2026 компактный цилиндрический компьютер Yoga Mini i с процессором семейства Intel Panther Lake, сообщает VideoCardz. Алюминиевый корпус мини-ПК размерами примерно 130×130×48,6 мм относит его к классу устройств объёмом около 1 литра. При этом компьютер отличается незаурядным дизайном, напоминающим хоккейную шайбу. Хотя цилиндрический корпус сам по себе не является чем-то совершенно новым, такое исполнение всё же встречается намного реже, в сравнении со стандартными «кубиками», и не так приелось пользователям.

Источник изображения: Lenovo

На выставке была представлена конфигурация Lenovo Yoga Mini i с процессором Intel Core Ultra X7 358H, который несёт в себе интегрированную графику Arc Pro B390 с двенадцатью ядрами Xe 3-го поколения и поддержкой трассировки лучей. Компьютер можно оснастить оперативной памятью LPDDR5X-8533 общим объёмом до 32 ГБ и твердотельным накопителем M.2 объёмом до 2 ТБ, поддерживается PCIe Gen4. О системе охлаждения ничего не сообщается, в нижней части корпуса можно заметить решётку, которая может быть предназначена для вентиляции.

В Yoga Mini i реализовано несколько интеллектуальных функций. В основании расположено светодиодное RGB-кольцо, которое может служить индикатором состояний или уведомлений. В компьютер встроен датчик, который можно использовать для пробуждения системы при входе пользователя в комнату. Также в Yoga Mini i встроен динамик и два микрофона для голосовой связи и звонков, а в кнопку питания — сканер отпечатков пальцев.

Источник изображения: Tom's Guide

Что касается возможностей подключения, Lenovo оснастила систему двумя портами Thunderbolt 4, двумя портами USB 3.2 Gen 2 Type-C, одним портом USB 3.2 Gen 2 Type-A, видеовыходом HDMI 2.1. Компьютер оснащается адаптером проводной Сети со скоростью до 2,5 Гбит/с, адаптером Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, комбинированным аудиоразъёмом 3,5 мм.

Lenovo Yoga Mini i будет поставляться с адаптером питания USB-C мощностью 65 или 100 Вт, продажи планируют начать в июне. Ожидаемая стартовая цена — 699 $.