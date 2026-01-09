По всей видимости, портированием технологии на старые видеокарты не занимаются

В интервью PC World на выставке CES 2026 руководитель отдела программного обеспечения AMD Андрей Здравкович ответил на вопрос, который продолжают задавать многие владельцы видеокарт Radeon: появится ли поддержка FSR 4 (Redstone) на графических решениях с архитектурой RDNA 3. Здравкович возглавляет отдел разработки программного обеспечения для графических процессоров AMD, занимает позицию директора по программному обеспечению, т.е. является лицом, которое принимает ключевые решения.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash

Основная мысль Здравковича была проста. Технологии FSR 4 (Redstone) разработаны с учётом возможностей новых видеокарт AMD, включая машинное обучение, и при этом AMD хочет, чтобы работа технологий соответствовала установленным стандартам качества и отзывчивости. В этом контексте становится понятно, что работа FSR 4 (Redstone) на графических решениях прошлых поколений этим стандартам не соответствует.

Журналист PCWorld Адам Патрик Мюррей (Adam Patrick Murray) попросил объяснить, почему AMD просто не даст пользователям возможность самостоятельно тестировать FSR 4 (Redstone) на видеокартах прошлых поколений. Здравкович дал понять, что положительно относится к этой идее, однако, по всей видимости, в компании не знают, как можно организовать такой эксперимент. На момент интервью официальный бета-тест FSR 4 на видеокартах RDNA 3 запланирован не был. Также Здравкович заявил, что AMD не против моддеров, которые пытаются адаптировать FSR Redstone для старых видеокарт.

В VideoCardz предложили AMD выпустить экспериментальный вариант FSR 4, в котором хотя бы часть функций работала бы на видеокартах прошлых поколений. Возможность включения этого экспериментального варианта можно перенести в расширенные настройки для более продвинутых пользователей и предупредить их о возможных проблемах. В данном случае можно похвалить компанию NVIDIA, которая обеспечила совместимость компонента Super Resolution из набора DLSS 4 со всеми видеокартами GeForce RTX, предупредив, что производительность новых моделей ИИ с архитектурой Transformer на прошлых видеокартах может быть ниже ожидаемой.

Короче говоря, становится понятно, что в компании AMD не ведётся активная работа по портированию FSR 4 (Redstone) на видеокарты RDNA 3 и 2, хотя в утёкшем исходном коде FSR 4 обнаружили целочисленную версию FSR 4, которая работает на видеокартах прошлого поколения. Да, прирост производительности значительно ниже, чем с FSR 3, но зато качество изображения намного лучше.

Ранее другой руководитель из AMD допустил, что исходный код FSR 4 частично станет открытым. Если это произойдёт, возможно, моддерам удастся реализовать работу технологии на видеокартах прошлых поколений.