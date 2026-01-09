В интервью PC World на выставке CES 2026 руководитель отдела программного обеспечения AMD Андрей Здравкович ответил на вопрос, который продолжают задавать многие владельцы видеокарт Radeon: появится ли поддержка FSR 4 (Redstone) на графических решениях с архитектурой RDNA 3. Здравкович возглавляет отдел разработки программного обеспечения для графических процессоров AMD, занимает позицию директора по программному обеспечению, т.е. является лицом, которое принимает ключевые решения.
Основная мысль Здравковича была проста. Технологии FSR 4 (Redstone) разработаны с учётом возможностей новых видеокарт AMD, включая машинное обучение, и при этом AMD хочет, чтобы работа технологий соответствовала установленным стандартам качества и отзывчивости. В этом контексте становится понятно, что работа FSR 4 (Redstone) на графических решениях прошлых поколений этим стандартам не соответствует.
Журналист PCWorld Адам Патрик Мюррей (Adam Patrick Murray) попросил объяснить, почему AMD просто не даст пользователям возможность самостоятельно тестировать FSR 4 (Redstone) на видеокартах прошлых поколений. Здравкович дал понять, что положительно относится к этой идее, однако, по всей видимости, в компании не знают, как можно организовать такой эксперимент. На момент интервью официальный бета-тест FSR 4 на видеокартах RDNA 3 запланирован не был. Также Здравкович заявил, что AMD не против моддеров, которые пытаются адаптировать FSR Redstone для старых видеокарт.
В VideoCardz предложили AMD выпустить экспериментальный вариант FSR 4, в котором хотя бы часть функций работала бы на видеокартах прошлых поколений. Возможность включения этого экспериментального варианта можно перенести в расширенные настройки для более продвинутых пользователей и предупредить их о возможных проблемах. В данном случае можно похвалить компанию NVIDIA, которая обеспечила совместимость компонента Super Resolution из набора DLSS 4 со всеми видеокартами GeForce RTX, предупредив, что производительность новых моделей ИИ с архитектурой Transformer на прошлых видеокартах может быть ниже ожидаемой.
Короче говоря, становится понятно, что в компании AMD не ведётся активная работа по портированию FSR 4 (Redstone) на видеокарты RDNA 3 и 2, хотя в утёкшем исходном коде FSR 4 обнаружили целочисленную версию FSR 4, которая работает на видеокартах прошлого поколения. Да, прирост производительности значительно ниже, чем с FSR 3, но зато качество изображения намного лучше.
Ранее другой руководитель из AMD допустил, что исходный код FSR 4 частично станет открытым. Если это произойдёт, возможно, моддерам удастся реализовать работу технологии на видеокартах прошлых поколений.