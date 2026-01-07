По крайней мере, некоторых библиотек.

Вслед за рассуждениями Дэвида Макафи (David McAfee) из AMD о возможном возобновлении производства некоторых процессоров Zen 3, другой руководитель компании намекнул на планы открыть исходный код FSR 4, сообщает Tom’s Hardware.

Источник изображения: Mateus Durães dos Santos, Unsplash

В интервью на CES 2026 президент AMD по технологиям графических процессоров и главный директор по программному обеспечению Андрей Здравкович (Andrej Zdravković) допустил, что исходный код некоторых компонентов FSR Redstone может быть опубликован в открытом доступе. Эти заявления прозвучали после случайной публикации исходного кода FSR 4 в 2025 году.

Руководитель отдела программного обеспечения подтвердил, что случайная публикация исходного кода FSR 4 стала для компании неожиданностью, но теперь такой вариант может быть рассмотрен. Возможна публикация исходного кода некоторых библиотек FSR 4, но основная часть технологии останется закрытой, чтобы не делиться всеми секретами с конкурентами.

Журналисты Tom’s Hardware предполагают, что в скором времени AMD может открыть исходный код FSR 4, по крайней мере, некоторых компонентов. Это также даёт надежду на то, что моддеры продолжат работу над адаптацией FSR 4 для старых видеокарт, если специалисты AMD сами не выпустят подходящую версию технологии.