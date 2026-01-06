В 4 раза меньшее время удержания объекта и в 4 раза более высокая эффективная чёткость движения.

Компания NVIDIA объявила об обновлении технологии G-SYNC Pulsar. Новая версия должна эффективнее уменьшать размытие изображения. Что может быть даже важнее, в продаже появятся мониторы, поддерживающие эту технологию, сообщает PCGamer.

Источник изображения: NVIDIA (и далее)

Оригинальная версия NVIDIA G-SYNC Pulsar была продемонстрирована на выставке CES 2024. Изначально она была предназначена только для мониторов с фирменным модулем G-SYNC, но позже стала доступна для всех мониторов G-SYNC, использующих скалеры от MediaTek .

Размытие изображения, с которым намерена бороться компания NVIDIA, может быть вызвано либо медленным переходом пикселя к новому состоянию, либо тем, что человеческий глаз слишком долго «удерживает» предыдущий кадр после изменения изображения. В G-SYNC Pulsar эту проблему пытаются решить с помощью стробирования подсветки.

В оригинальной версии G-SYNC Pulsar подсветка отключалась между каждым отображаемым кадром, при этом технология синхронизировалась с частотой обновления монитора, чтобы предотвратить мерцание. В новой версии G-SYNC Pulsar подсветка не стробируется полностью, только горизонтальная полоска в точке «сканирования». Обновление изображения на мониторе происходит построчно. Новая версия G-SYNC Pulsar активирует «региональную пульсацию подсветки» в той строке, где пиксели вот-вот изменятся. Также появилась технология «адаптивного освещения» G-SYNC Ambient Adaptive, которая корректирует яркость и цвета монитора в зависимости от окружающего освещения.

Преимущество, по словам NVIDIA, заключается в том, что время отображения каждого кадра составляет около 25% времени кадра, что означает «в 4 раза меньшее время удержания объекта» и «в 4 раза более высокую эффективную чёткость движения».

В первую очередь NVIDIA G-SYNC Pulsar предназначена для соревновательных игр и мониторы, анонсированные вместе с этой новой технологией, подойдут для киберспорта. Это 27-дюймовые мониторы с IPS-дисплеями, разрешением 1440p и частотой обновления до 360 Гц от Acer, AOC, ASUS и MSI. Мониторы ожидаются в продаже с 7 января.