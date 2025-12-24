Сайт Конференция
molexandr
В семейство Lenovo Think 2026 года войдёт ноутбук ThinkBook с поворачивающимся экраном
А также производительные ноутбуки ThinkPad, моноблок и рабочая станция с видеокартами NVIDIA.

После публикации подробностей о ноутбуках Lenovo Legion 2026 года авторы издания Windows Latest рассказали об обновлении линеек ThinkPad, ThinkBook и прочих новых устройствах компании.

Источник изображения: Lenovo, Windows Latest

Если верить представленной информации, компания воплотила в жизнь концепт ноутбука с моторизированным механизмом поворота экрана. Устройство под названием ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist сможет трансформироваться в ноутбук и планшет, использоваться для демонстрации контента. Моторизированный шарнир будет автоматически регулировать положение 14-дюймового OLED-дисплея с разрешением 2,8K в зависимости от размещения пользователя, даже от изменения его осанки.

Источник изображения: Lenovo, Windows Latest

В новом поколении ноутбуков произошли заметные изменения в конструктивном исполнении. В частности, в ноутбуках ThinkPad X1 Carbon Gen 14 и ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 компоненты размещены по обе стороны материнской платы. Как ожидается, это улучшит охлаждение и упростит ремонт — ноутбукам приписывают высокие оценки iFixit. Кроме этого, в Windows Latest отмечают наличие большого тачпада с обратной тактильной связью. Ноутбуки оснащаются 14-дюймовыми 2,8K дисплеями, IPS или OLED.

Источник изображения: Lenovo, Windows Latest

Самым производительным ноутбуком в линейке станет ThinkPad X9 15p Aura Edition. Его оснастят OLED-дисплеем с диагональю 15,3 дюйма, разрешением 2,8K и пиковой яркостью 1000 нит в режиме HDR. Как и во всех вышеперечисленных ноутбуках, в основе Aura Edition будут использоваться процессоры Intel Core Ultra серии 3, включая модели X9 с лучшей интегрированной графикой и поддержкой памяти LPDDR5X-9600. Также для Aura Edition разработаны дополнительные аксессуары: беспроводные наушники, мышь, рюкзак. 

В числе прочих новинок моноблок ThinkCentre X AIO Aura Edition с практически квадратным 27,6-дюймовым дисплеем разрешением 2560 на 2880 пикселей. Одной из примечательных возможностей является разделение дисплея для одновременного отображения контента с различных устройств. Рабочая станция ThinkCentre X Tower предложит конфигурации с процессором Intel Core Ultra 9, одной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 или двумя RTX 5060 Ti 16 ГБ, оперативной памятью объёмом до 256 ГБ. Наконец, Lenovo готовит новый концепт ноутбука с вертикально разворачивающимся дисплеем.

Как сообщается, новые ноутбуки будут доступны в конфигурациях с веб-камерами разрешением до 10 Мп, а моноблок — с веб-камерой разрешением до 16 Мп.

#ноутбуки #lenovo #компьютеры
Источник: windowslatest.com
