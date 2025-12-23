Вряд ли это значительное обновление.

В примечаниях к новой бета-версии программы HWiNFO под номером 8.35.5890 без каких-либо дополнительных подробностей появилась информация о поддержке профилей AMD EXPO 1.2, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Компания AMD готовит обновление фирменных профилей разгона оперативной памяти? вряд ли, считают в VideoCardz. Предположительно, речь идёт об изменениях в инструментарии HWiNFO для корректного считывания информации с модулей памяти. Это могло потребоваться в связи с минорными изменениями в схемах SPD новых модулей или телеметрии платформы AMD. С другой стороны, поскольку в следующем году должны выпустить новые процессоры с ядрами Zen 6, нельзя полностью исключать подготовку и к более масштабным изменениям.

На выставке CES 2026 от AMD ожидают презентации новых процессоров для ноутбуков и настольных ПК. Правда, новыми назвать их можно с натяжкой. Ожидаемая серия Ryzen AI 400 (Gorgon Point) считается небольшим обновлением серии Ryzen AI 300 (Strix Point), а на настольных ПК могут появиться новые модели с ядрами Zen 5, включая долгожданные APU Ryzen серии 9000. Официально ничего из этого не было анонсировано.