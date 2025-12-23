В основном режиме дисплей выводит изображение в разрешении 4K при частоте обновления до 240 Гц.

Компания LG Display представит на выставке CES 2026 в январе монитор с новым OLED-дисплеем, в матрице которого красные, зелёные и синие субпиксели выполнены в виде полос, сообщает Tweakers.

Источник изображения: LG Display

На выставке представят как минимум один монитор с новым OLED-дисплеем — это модель диагональю 27 дюймов с двумя режимами работы. В основном режиме дисплей выводит изображение в разрешении 4K при частоте обновления до 240 Гц. Во вторичном режиме разрешение снижается до 1080p, а максимальная частота обновления повышается до 480 Гц. Описываемая структура пикселей подходит как для профессиональных, так и игровых мониторов.

Ранее LG использовала для производства 27-дюймовых OLED-мониторов напечатанные дисплеи от японской компании Joled. Эти дисплеи были очень дорогими и имели максимальную частоту обновления 60 Гц. После банкротства Joled в 2023 году компания LG больше не производит мониторы с такими дисплеями, пишет Tweakers.

Источник изображения: LG Display

Ожидается, что структура RGB-субпикселей в виде полос и прочие новейшие разработки LG улучшат отображение текста и исключат появление таких искажений, как цветовая кайма — цветные ореолы, которые появляются по контурам ярких объектов. В настоящее время многие OLED-дисплеи для игровых мониторов используют схему RGBW, при которой белый субпиксель располагается между синим и зелёным, или же субпиксели RGB располагаются в треугольном порядке.