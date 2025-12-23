Ожидается повышение производительности видеокарт GCN 1.0 и 1.1 в играх.

Переход на Linux 6.19 обеспечит заметный прирост производительности для владельцев видеокарт AMD с графическими процессорами на базе архитектур Southern Islands и Sea Islands или GCN 1.0 и 1.1, сообщает VideoCardz. Автор ресурса Phoronix протестировал Radeon HD 7950 и выяснил, что новая версия ядра обеспечивает в среднем 30-процентный прирост производительности в различных играх и бенчмарках. Устаревший драйвер Radeon DRM в Linux 6.19 заменили на AMDGPU — это и привело к повышению производительности.

Источник изображения: Fritzchens Fritz, Flickr (CC0)

В тестах Phoronix видеокарта Radeon HD 7950 показала наилучшие результаты с драйвером AMDGPU. В частности, драйвер обеспечил более высокую производительность в GravityMark (Vulkan), Batman: Arkham Knight (низкие и высокие настройки), DiRT Rally 2.0 (низкие и высокие настройки), Strange Brigade (от низких до ультравысоких настроек) и GPUScore: Breaking Limit. Ключевое изменение — поддержка Vulkan через Mesa RADV без необходимости вручную указывать флаги ядра.

Можно сказать, что это была работа одного человека: перевода видеокарт GCN 1.0 и GCN 1.1 с устаревшего драйвера ядра Radeon на AMDGPU добивался Тимур Кристоф (Timur Kristóf), один из субподрядчиков Valve. Специалист представил результаты своей работы на конференции X.Org Developer's Conference 2025.