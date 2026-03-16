This_is_the_way
Дальнобойщик из США получил $20 000 долларов за перевозку ядерных отходов
Американский дальнобойщик, перевозящий ядерные отходы по госконтрактам, признан одним из лучших водителей года. За 43 года безаварийной работы он преодолел более 5,6 миллионов км с радиоактивными грузами и получил премию $20 000 за это.

Американские власти до сих пор не определились с местом для постоянного захоронения отработавшего ядерного топлива, но это не мешает им активно транспортировать опасные грузы по всей стране. Одним из водителей, занимающихся перевозкой радиоактивных материалов по госконтрактам, оказался Томми Кэш (Tommy Cash). Недавно его признали одним из лучших профессиональных водителей года на ежегодном съезде Ассоциации автомобильных перевозчиков (Truckload Carriers Association) во Флориде.

Изображение: Flux ai

Кэш, более чем опытный шофер, но главное его достижение состоит в безупречной работе с радиоактивными грузами. За 43 года карьеры он наездил более 5,6 миллионов безопасных километров (3,5 миллиона миль) без аварий и происшествий. Причем больше половины этого пути пришлось на перевозку опасных отходов по федеральным контрактам. Для сравнения, даже в Walmart, где трудятся около 14 тысяч водителей, первый дальнобойщик достиг рубежа в 8 миллионов километров только в 2020 году.

Помимо почётного звания, Кэш получил денежную премию в размере 20 тысяч долларов. Как уточняется в документах Министерства энергетики США, большую часть его рейсов составляли грузы с обломками, грунтом и прочими материалами, заражёнными радиоактивными элементами, в основном плутонием.

Точный объём перевезённых отходов не разглашается, но можно предположить, что за годы работы Кэш доставил десятки тысяч 208-литровых бочек и миллионы литров заражённой жидкости.

#сша #энергетика #ядерные отходы #награда #премия #плутоний #атомная промышленность #грузовая логистика #дальнобойщик
Источник: futurism.com
