Hotfix исправляет три обнаруженные проблемы

Компания NVIDIA выпустила внеочередное обновление графических драйверов, сообщает VideoCardz. Обновление GeForce Hotfix Display Driver версии 591.67 основывается на текущем выпуске Game Ready версии 591.59 и исправляет три выявленные проблемы, связанные с выводом изображения и поведением панели управления NVIDIA.

Источник изображения: Đào Hiếu, Unsplash

В компании сообщили, что после недавнего обновления пользователи могли заметить полосы на градиентах при работе в цветовом режиме SDR. Это особенно заметно на тенях и во время затухания пользовательского интерфейса, а также на изображениях с плавными цветовыми переходами.

Обновление также решает проблемы с некорректным применением функции Digital Vibrance, что могло приводить к непоследовательному изменению насыщенности цветов на рабочем столе и в приложениях.

Третье исправление касается самой панели управления и восстанавливает возможность отключения значка NVIDIA в области уведомлений.

Внеочередные обновления NVIDIA Hotfix являются бета-версиями, которые не проходят все циклы тестирования, поэтому их рекомендуют устанавливать только тем, кто столкнулся с описываемыми проблемами. Остальным пользователям лучше дождаться стабильного выпуска Game Ready, однако ждать его, возможно, придётся долго: грядут праздники и в 2025 году не осталось крупных игровых релизов, для которых NVIDIA могла бы выпустить обновлённые драйверы.