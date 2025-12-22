Ноутбук создан в партнёрстве с компанией GoPro — известным производителем экшен-камер

Компания ASUS опубликовала в западных социальных сетях тизер ноутбука ProArt GoPro Edition, который был разработан для создателей контента в рамках сотрудничества с компанией GoPro — известным производителем экшен-камер. Презентация ноутбука запланирована на 6 января, она пройдёт в рамках выставки CES 2026 и начнётся в 9:00 по тихоокеанскому времени.

Источник изображения: @ASUS в социальной сети X (заблокирована в РФ)

На момент написания технические характеристики устройства остаются неизвестными. Судя по опубликованному видео, ноутбук получит строгий и стильный дизайн, клавиатуру с подсветкой. Возможно, ASUS также выпустит дополнительные аксессуары для хранения и транспортировки ноутбука. В тизере можно было увидеть что-то похожее на прочный кейс с массивными замками и лямками, а также более лёгкий чехол с резинками для крепления.

Ноутбук ASUS ProArt GoPro Edition не единственный продукт в рамках партнёрства двух компаний. ASUS выпустила приложение для Windows под названием StoryCube, которое интегрируется с облачным хранилищем GoPro и предназначено для просмотра и организации контента, как «облачного», так и хранящегося локально. Приложение позволяет работать с панорамными видео в формате 360 и использует искусственный интеллект для эффективной группировки файлов по различным критериям, включая метаданные. В ряде регионов покупатели определённых моделей ноутбуков ASUS могут получить в комплекте подписку GoPro Premium+ сроком до шести месяцев.