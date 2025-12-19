Новая версия получила больше видеопамяти

Компания NVIDIA начала продажи новой версии профессиональной видеокарты RTX PRO 5000 Blackwell, которая оснащается 72 ГБ видеопамяти GDDR7 с поддержкой технологии автоматической коррекции ошибок ECC (Error-Correcting Code). Первая версия видеокарты оснащалась 48 ГБ видеопамяти. За рубежом видеокарта уже доступна у ряда ключевых партнёров-дистрибьюторов NVIDIA, доступность будет расширяться в 2026 году, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: NVIDIA

Оригинальная версия RTX PRO 5000 Blackwell и версия с увеличенным объёмом видеопамяти оснащаются графическими процессорами, основные характеристики которых идентичны. В частности, это 14080 CUDA ядер и вычислительная производительность на операциях с числами одинарной точности 65 триллионов операций в секунду. Для обеих видеокарт в официальных спецификациях заявлена 512-битная шина памяти и общая пропускная способность 1344 Гбайт в секунду.

Источник изображения: NVIDIA

В числе прочего: три энкодера NVENC 9-го поколения, три декодера NVDEC 6-го поколения, интерфейс PCIe 5.0 x16 и четыре видеовыхода DisplayPort 2.1b. Мощность видеокарт 300 Вт, дополнительное питание реализовано с помощью 16-контактного разъёма PCIe CEM5.

На момент написания рекомендованная цена RTX PRO 5000 Blackwell 72 ГБ публично не называлась. Версия 48 ГБ продаётся в Северной Америке по цене от 4250 до 4600 $, в то время как цены на RTX PRO 6000 Blackwell 96 ГБ превышают 8300 $.