Moleculo
PR-менеджер Sapphire считает свободу проектирования видеокарт производителями слишком ограниченной
Из-за этого все модели видеокарт на рынке слишком похожи друг на друга.

Разработчики графических решений, такие как AMD и NVIDIA, слишком сильно ограничивают возможности своих партнёров в проектировании видеокарт. Об этом в интервью YouTube-каналу The Hardware Unboxed Podcast рассказал Эд Крислер (Ed Crisler), PR-менеджер компании Sapphire Technology в Северной Америке.

Источник изображения: Evan Lee, Unsplash

Партнёрам следует предоставить больше свободы для проектирования собственных видеокарт, считает Крислер, только так можно добиться реальной дифференциации на рынке. Сейчас же разные модели видеокарт слишком похожи друг на друга.

В одном и том же ценовом сегменте разница в производительности между видеокартами с самым низким и самым высоким заводским разгоном зачастую находится в пределах погрешности. При выборе видеокарты акцент смещается на конструкцию системы охлаждения и дизайн, но эти особенности сложнее оценить количественно как для обозревателей, так и для покупателей, по сравнению с графиками FPS.

Хотя партнёры могут изменять конструкцию систем охлаждения, возможности в отношении промышленного дизайна жёстко ограничены. Крислер настаивает на меньшем количестве требований, чтобы каждую модель можно было сделать уникальной. В идеале главным и единственным требованием должна быть корректная работа видеокарты.

В текущих условиях Sapphire Technology сложно выпускать экстремальные модели, такие как Toxic. Позиционирование этого продукта требует более высоких тактовых частот, более мощной системы охлаждения и более эффектного внешнего вида, чем у моделей Nitro+. К слову, разъём питания 12V-2x6 в новых Nitro+ использовали для красоты — это позволяло скрыть штекер и сохранить аккуратный внешний вид. Специалист подтвердил, что в компании фиксируют и изучают случаи проблем с этим разъёмом и пока под подозрением находится именно адаптер питания, а не сам разъём.

На вопрос о том, будет ли Sapphire продолжать использовать этот разъем, специалист ответил, что решение об этом остаётся за инженерным и маркетинговым отделами. По его личному мнению, этот разъём достаточно безопасен  при правильном подключении и использовании на низких уровнях мощности около 300…350 Вт. Специалист считает, что стандарт всё ещё нуждается в доработке.

#amd #видеокарты #sapphire
Источник: videocardz.com
