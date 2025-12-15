Всего будет выпущено 1000 таких плат

Компания MSI выпустила ограниченный тираж премиальных материнских плат MEG X870E GODLIKE X Edition для платформы AMD AM5, сообщает VideoCardz. В честь 10-летия бренда GODLIKE будет выпущено 1000 таких материнских плат. Каждая плата пронумерована и поставляется в комплекте с различными сувенирами.

Источник изображения: MSI

В основе MSI MEG X870E GODLIKE X Edition лежит 10-слойная PCB, материнская плата оснащается подсистемой питания 24+2+1 со 110-амперными транзисторами, массивной системой охлаждения с тепловыми трубками и 3,99-дюймовым дисплеем. Поддерживается разгон оперативной памяти DDR5 до скорости более 9000 миллионов передач в секунду.

Источник изображения: MSI

Для подключения твердотельных накопителей на плате присутствует пять M.2 разъёмов, два из которых поддерживают PCIe Gen 5, ещё два Gen 5 накопителя можно подключить через плату расширения XPANDER-Z SLIDER GEN5, которая входит в комплект поставки. Среди прочего можно отметить наличие на задней панели большого количества портов USB: восемь USB 3.2 Gen 2 Type-A и пять Type-C, два USB4 с пропускной способностью до 40 гигабит в секунду. Подробнее с характеристиками можно ознакомиться на сайте MSI.

Источник изображения: MSI

В набор дополнительных аксессуаров входят: подставка; мягкая игрушка-брелок — чёрная версия дракона «Лаки» — известного маскота MSI; табличка с номером платы и другие предметы.

По информации из обзоров зарубежных тематических ресурсов, цена MSI MEG X870E GODLIKE X Edition в Северной Америке начинается от 1299,99 $.