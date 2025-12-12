В драйверах R590 прекращена поддержка OptiX 6, а также видеокарт Maxwell, Pascal и Volta.

NVIDIA OptiX, программный движок и API для трассировки лучей на видеокартах NVIDIA, обновился до версии 9.1, сообщает VideoCardz. Теперь для его работы требуется драйвер серии R590 или более новый. При этом новейшие драйверы NVIDIA больше не поддерживают приложения на основе OptiX 6, для работы с ними потребуется более старая версия драйвера.

Источник изображения: NVIDIA

В NVIDIA OptiX 9.1 появилась возможность прерывать запущенные процессы создания модулей, а также новый API, позволяющий разработчикам реализовывать собственное кэширование компиляции в качестве альтернативы встроенному дисковому кэшу OptiX.

NVIDIA OptiX 9.1 добавляет поддержку глобальных переменных конвейера, а также новые параметры конвейера, которые, по словам NVIDIA, могут улучшить управление сборкой и повысить производительность. Внедрены новые параметры запуска конвейера, они станут обязательными в следующем обновлении OptiX. Среди прочего улучшилось качество шумоподавления, появилась поддержка библиотеки компиляции NVRTC (NVIDIA Runtime Compiler) для кооперативных векторов.

Для NVIDIA OptiX 9.1 заявлена аппаратная совместимость с видеокартами семейства Turing и более новыми. С выходом драйверов серии R590 завершилась активная поддержка видеокарт Maxwell, Pascal и Volta — для них продолжат выпускать исправления безопасности, но не новые драйверы Game Ready и Studio с оптимизациями для игр и приложений.