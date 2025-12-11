Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
ASUS представила игровой монитор ROG Strix 5K XG27JCG с режимами 5K 180 Гц и 1440p 330 Гц
В основном режиме достигается очень высокая плотность пикселей.

Компания ASUS представила двухрежимный игровой монитор ROG Strix 5K XG27JCG, сообщает VideoCardz. При стандартном разрешении 5K (5120 на 2880 пикселей) и диагонали 27 дюймов IPS-дисплей монитора обеспечивает очень высокую плотность пикселей 218 PPI. Для сравнения, плотность пикселей типичного 32-дюймового 4K-монитора составляет около 138 PPI. Максимальная частота обновления в этом режиме составляет 180 Гц.

Источник изображения: ASUS

Такая высокая плотность пикселей в основном режиме является преимуществом при определённых сценариях использования: большее рабочее пространство, гораздо более чёткий текст и интерфейс. Это особенно полезно для работы с контентом и при подключении монитора к современным компьютерам Apple под управлением операционной системы macOS, интерфейс которой оптимизирован для дисплеев с высокой плотностью пикселей.

Источник изображения: ASUS

В случае с Windows для большинства пользователей масштабирование от 120 до 150% будет практически обязательным, при 100-процентном масштабировании элементы интерфейса будут очень мелкими. Либо, можно переключиться на второй режим с разрешением 1440p, которое является стандартным для многих 27-дюймовых мониторов. Во втором режиме частота обновления монитора повышается до 330 Гц — этот режим предпочтителен для динамичных игр.

Источник изображения: ASUS

Важно подчеркнуть: ASUS заявляет, что для разрешения 5K с частотой обновления 180 Гц требуется совместимая видеокарта, и указывает, что этому требованию соответствуют только видеокарты NVIDIA GeForce 50-й серии, а также AMD Radeon RX 7600 и более новые модели. Примечательно, что монитор использует видеовыходы DisplayPort 1.4 (с поддержкой DSC) и HDMI 2.1. Дополнительных пояснений на момент написания нет. По всей видимости, ASUS гарантирует 5K 180 Гц только на новейших видеокартах класса DP 2.1, хотя некоторые более старые видеокарты на практике могут обеспечить работу данного режима со сжатием DSC.

#игры #asus #мониторы
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый российский электровоз «Орлец» вышел на финальные испытания перед запуском в серию
+
Новый российский трамвай «Синара» прошёл сертификацию и готов к серийному выпуску
+
В XDA назвали 3 причины избегать покупки TN-мониторов в 2026 году
7
Защищённые смартфоны DOOGEE S200 VIP Edition и S200 X VIP Edition станут находкой для любителей активного отдыха
+
ВМС США планируют разработать новый железнодорожный вагон для перевозки баллистических ракет
1
Microsoft анонсировала крупное обновление для Windows 11, которое повысит игровую производительность
1
Часы Casio G-Shock x Bamford GM-5600 с металлическим безелем поступят в продажу во многих странах
+
Комплекты памяти DDR5 большой емкости стоят дороже видеокарты GeForce RTX 5090
+
Еще одна единица УТС-800 приступила к летным испытаниям
+
Microsoft планирует сделать Windows 11 лучшей платформой для игр и перечислила игровые улучшения ОС
6
JayzTwoCents: Intel LGA 1700 на DDR4 — оптимальный вариант для сборки ПК из-за роста цен на DDR5
4
В Великобритании планируют разобраться с БМП Ajax, из-за которой 30 солдат попали в госпиталь
1
«Игромания» открыла предзаказы на первый печатный номер своего возрожденного журнала
6
ОАК передала ВКС России очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
+
Золотой риал эпохи Елизаветы I был продан за рекордную цену в несколько сотен тысяч долларов
+
Ретро-консоль R36H Pro Max выходит по всему миру с поддержкой эмуляции PlayStation и Nintendo 64
+
Компания «Ростсельмаш» представила новый трактор «Ростсельмаш 3580» с 580-сильным двигателем и АКПП
+
Microsoft пообещала кардинально ускорить работу Windows 11 в играх за счёт масштабных обновлений
+
Китайский производитель видеокарт Moore Threads представит новую архитектуру 19 декабря
+
AMD представила FSR Redstone с генерацией кадров и реконструкцией лучей только для Radeon RX 9000
4

Популярные статьи

Будущее Steam и PlayStation под вопросом — впереди самый сложный период для игровой индустрии
7
Про Су-47 «Беркут» — уникальный экспериментальный истребитель с крылом обратной стреловидности
3
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
8
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
340
Как я заставил Windows 10 летать на своём древнем ноутбуке
9
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
22
Почему я считаю 2025 год самым неудачным в истории Steam — обзор главных проблем и просчетов Valve
17
Краткий обзор легендарной медиафраншизы «Хэллоуин»
+

Сейчас обсуждают

pasha999
22:07
Пусть жалуются в оон или куда там они жалуются)))
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
pasha999
22:04
>>Тут не так много народа как такие как ты всех разогнал. Новый перл Русского языка и пример правильного составления предложения от скуфидона Непрана.Я сразу Kегкоступова из 72 метра вспоминаю)))
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Терминатор
22:03
Ты много кого оскорбил даже администраторов.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Терминатор
22:02
Бот не говори за всех. Тут не так много народа как такие как ты всех разогнал.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
pasha999
22:01
Ой как я боюсь.Себе в очко его засунь.непрашка
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Терминатор
22:01
Нет жду как наградят тебя бананом. бот должен страдать.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
pasha999
22:00
А просто угораю.Я не зря сказал,что тебе надо было учебник русского языка купить всем сайтом.Сгинь в общем.Унижать тебя будут всегда
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Терминатор
22:00
Ой не цепляйся уже как уж ерзаешь.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
pasha999
21:59
Да ты сам уйдешь.Судя по кол-ву минусов,вас с маэстрой тут весь сайт гнобит.А,тут все ботоводы.гнобят правда только нескольких почему то
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
pasha999
21:58
От суда))) .Стесняюсь спросить,от кого суда и кто был судья))) .А ,это же великий и могучий в исполнении Непрана))
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter