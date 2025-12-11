В основном режиме достигается очень высокая плотность пикселей.

Компания ASUS представила двухрежимный игровой монитор ROG Strix 5K XG27JCG, сообщает VideoCardz. При стандартном разрешении 5K (5120 на 2880 пикселей) и диагонали 27 дюймов IPS-дисплей монитора обеспечивает очень высокую плотность пикселей 218 PPI. Для сравнения, плотность пикселей типичного 32-дюймового 4K-монитора составляет около 138 PPI. Максимальная частота обновления в этом режиме составляет 180 Гц.

Источник изображения: ASUS

Такая высокая плотность пикселей в основном режиме является преимуществом при определённых сценариях использования: большее рабочее пространство, гораздо более чёткий текст и интерфейс. Это особенно полезно для работы с контентом и при подключении монитора к современным компьютерам Apple под управлением операционной системы macOS, интерфейс которой оптимизирован для дисплеев с высокой плотностью пикселей.

Источник изображения: ASUS

В случае с Windows для большинства пользователей масштабирование от 120 до 150% будет практически обязательным, при 100-процентном масштабировании элементы интерфейса будут очень мелкими. Либо, можно переключиться на второй режим с разрешением 1440p, которое является стандартным для многих 27-дюймовых мониторов. Во втором режиме частота обновления монитора повышается до 330 Гц — этот режим предпочтителен для динамичных игр.

Источник изображения: ASUS

Важно подчеркнуть: ASUS заявляет, что для разрешения 5K с частотой обновления 180 Гц требуется совместимая видеокарта, и указывает, что этому требованию соответствуют только видеокарты NVIDIA GeForce 50-й серии, а также AMD Radeon RX 7600 и более новые модели. Примечательно, что монитор использует видеовыходы DisplayPort 1.4 (с поддержкой DSC) и HDMI 2.1. Дополнительных пояснений на момент написания нет. По всей видимости, ASUS гарантирует 5K 180 Гц только на новейших видеокартах класса DP 2.1, хотя некоторые более старые видеокарты на практике могут обеспечить работу данного режима со сжатием DSC.