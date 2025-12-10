Компания UGREEN представила док-станцию для видеокарт LinkStation (модельный номер CM980) с портами OCuLink и USB4, а также встроенным блоком питания, сообщает VideoCardz.
Блок питания отвечает требованиям стандарта Intel ATX 3.1, выдерживает скачки напряжения до 200%, отмечен сертификатом 80 PLUS Gold и подходит для современных настольных видеокарт AMD, NVIDIA и Intel. По информации на китайском сайте компании, в оснащение блока входит 16-контактный кабель 12V-2x6 для питания видеокарт мощностью 600 Вт.
Полуоткрытый корпус док-станции изготовлен из алюминия и по умолчанию вмещает видеокарты длиной не более 370 мм. В корпусе можно разместить более крупные графические адаптеры, но придётся снять верхнюю крышку.
Как отмечалось ранее, UGREEN CM980 предлагает два варианта подключения. Если подключаемое устройство оснащается портом OCuLink, наибольшую пропускную способность до 64 гигабит в секунду обеспечит именно такой вариант подключения. Для устройств, поддерживающих только Intel Thunderbolt 3 или 4, док-станция оснащается портом USB4 с пропускной способностью до 40 гигабит в секунду. Также USB4 поддерживает обратную подачу питания мощностью 100 Вт. Ограничение пропускной способности OCuLink и USB4, по сравнению с полноценным подключением видеокарты к разъёму PCIe 5.0 x16 настольного ПК, приводит к потерям производительности до 5…10% и 15…25% соответственно.
В Китае док-станция UGREEN CM980 продаётся по цене от 2299 ¥ и в первую очередь предназначена для расширения графических возможностей ноутбуков, мини-ПК и портативных игровых систем.