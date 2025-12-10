Полуоткрытый корпус док-станции изготовлен из алюминия

Компания UGREEN представила док-станцию для видеокарт LinkStation (модельный номер CM980) с портами OCuLink и USB4, а также встроенным блоком питания, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: UGREEN

Блок питания отвечает требованиям стандарта Intel ATX 3.1, выдерживает скачки напряжения до 200%, отмечен сертификатом 80 PLUS Gold и подходит для современных настольных видеокарт AMD, NVIDIA и Intel. По информации на китайском сайте компании, в оснащение блока входит 16-контактный кабель 12V-2x6 для питания видеокарт мощностью 600 Вт.

Источник изображения: UGREEN

Полуоткрытый корпус док-станции изготовлен из алюминия и по умолчанию вмещает видеокарты длиной не более 370 мм. В корпусе можно разместить более крупные графические адаптеры, но придётся снять верхнюю крышку.

Источник изображения: UGREEN

Как отмечалось ранее, UGREEN CM980 предлагает два варианта подключения. Если подключаемое устройство оснащается портом OCuLink, наибольшую пропускную способность до 64 гигабит в секунду обеспечит именно такой вариант подключения. Для устройств, поддерживающих только Intel Thunderbolt 3 или 4, док-станция оснащается портом USB4 с пропускной способностью до 40 гигабит в секунду. Также USB4 поддерживает обратную подачу питания мощностью 100 Вт. Ограничение пропускной способности OCuLink и USB4, по сравнению с полноценным подключением видеокарты к разъёму PCIe 5.0 x16 настольного ПК, приводит к потерям производительности до 5…10% и 15…25% соответственно.

В Китае док-станция UGREEN CM980 продаётся по цене от 2299 ¥ и в первую очередь предназначена для расширения графических возможностей ноутбуков, мини-ПК и портативных игровых систем.