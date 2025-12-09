Сайт Конференция
Moleculo
Core Ultra X9 388H оказался до 21% быстрее Ultra 9 285H в Geekbench и обошёл даже Ryzen AI MAX+ 395
Один из будущих флагманов серии Core Ultra 300.

Результаты тестирования Intel Core Ultra X9 388H появились в базе данных Geekbench, сообщает Wccftech. Один из будущих флагманов серии Core Ultra 300 опережает Core Ultra 9 285H текущего поколения на величину до 21%. Это значительный прирост производительности. Но без подробностей об условиях тестирования и без результатов в других сценариях выводы пока делать рано.

Источник изображения: Vishnu Mohanan, Unsplash (отредактировано)

Источник изображения: Geekbench

Intel Core Ultra X9 388H набрал 3057 баллов в однопоточном тесте, что примерно на 15% превышает результаты Core Ultra 9 285H. В многопотоке 388H набрал 17687 баллов, опередив 285H на 21%, подсчитали в Wccftech.

Источник изображения: Wccftech

Количество ядер у процессоров совпадает, но архитектуры и компоновка разная. В 388H производительные P-, эффективные E- и маломощные LP-ядра объединены по формуле 4P+8E+4LP, используются новые архитектуры Panther Cove и Darkmont. В 285H конфигурация ядер 6P+8E+2LP, архитектуры ядер — Lion Cove и Skymont. Максимальные тактовые частоты 285H выше, однако отчёт Geekbench указывает на подозрительно высокую базовую частоту ядер 388H около 4,0 ГГц. Процессор Intel смог обойти даже AMD Ryzen AI MAX+ 395, который оснащается полноценными ядрами Zen 5 в количестве 16 штук и может работать в диапазоне мощности от 45 до 120 Вт.

Презентацию процессоров Intel Panther Lake ожидают на выставке CES 2026 в начале будущего года.

#тесты #intel panther lake
Источник: wccftech.com
