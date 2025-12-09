Также представлен кардридер с вентилятором.

В Китае начались розничные продажи твердотельных накопителей формата Mini SSD (15 × 17 × 1,4 мм), которые были разработаны компанией BIWIN, сообщает VideoCardz. Первоначально Mini SSD были представлены с новым поколением премиальных портативных игровых компьютеров, таких как GPD Win 5 и OneXPlayer Super X. Эти игровые КПК оснащались специальным кардридером для накопителей нового формата. Теперь Mini SSD можно использовать и с обычными ПК — представлен внешний кардридер.

Источник изображения: BIWIN, VideoCardz

Новые твердотельные накопители BIWIN выпустили в рамках серии CL100. В серию вошли модели объёмом 512 ГБ, 1 и 2 ТБ. В Китае цены на эти модели начинаются от 599, 1099 и 2199 ¥ соответственно. Накопители весят около 1 грамма, обладают защитой от пыли и воды в соответствии с классом IP68, выдерживает падение с высоты 3 метра.

Что касается скоростных показателей, для подключения Mini SSD используется интерфейс PCIe 4.0 x2 и протокол NVMe 1.4, пиковые скорости достигают 3,7 и 3,4 ГБ/с на операциях последовательного чтения и записи соответственно. На случайных операциях чтения производительность достигает 550 тыс операций ввода-вывода в секунду (IOPS), записи — 660 тыс IOPS. Это в разы быстрее карт памяти microSD Express.

Источник изображения: GPD, VideoCardz

Для подключения Mini SSD к настольным ПК, ноутбукам и прочим устройствам предлагается кардридер BIWIN RD510 с поддержкой USB4 (40 Гбит/с) и встроенным вентилятором. Накопитель устанавливается в лоток, похожий на лоток SIM-карты.

На момент написания встроенная поддержка Mini SSD от BIWIN присутствует в некоторых игровых КПК. Ни одна другая компания не представила накопители аналогичного формата. Неизвестно, планирует ли BIWIN сделать разработку открытой или выступать её лицензиаром, позволяя другим компаниям производить аналогичные накопители на определённых условиях.