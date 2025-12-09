О новых игровых видеокартах пока ничего неизвестно

Китайская компания Moore Threads представит новую графическую архитектуру на своей первой конференции разработчиков MUSA Developer Conference (MDC 2025), которая пройдёт в Пекине 19–20 декабря, сообщает VideoCardz. Основатель и генеральный директор компании Чжан Цзяньчжун (Zhang Jianzhong) представит долгосрочную стратегию развития графических процессоров и план выпуска новых продуктов.

Одна из потребительских видеокарт Moore Threads. Источник изображения: Moore Threads

Если говорить о потребительской графике, компания Moore Threads выпустила несколько видеокарт для настольных ПК. Самым производительным решением на момент написания является видеокарта MTT S80, представленная в 2022 году. Видеокарта оснащается графическим процессором с 4096 ядрами MUSA и 16 ГБ видеопамяти GDDR6, поддерживает PCIe Gen 5. Позже были представлены более дешёвые модели MTT S70 и MTT S30. Для профессионального и серверного сегмента Moore Threads выпускает такие модели, как MTT S3000, S4000 и S90.

Ожидалось, что MTT S80 будет конкурировать с видеокартами NVIDIA GeForce класса 60, но на старте производительность была значительно хуже. Основные проблемы были связаны с драйверами и эффективностью. Ранние драйверы имели ограниченную поддержку различных востребованных функций и игр, присутствовали проблемы с совместимостью и регулированием энергопотребления.

Так видеокарты Moore Threads S80 и S70 выглядят вживую, внешне модели практически не отличаются. Источник изображения: 二斤自制 EJ Hardware, YouTube

С тех пор специалисты Moore Threads выпустили серию крупных обновлений драйверов, которые расширили поддержку графических API и игр, обеспечили значительный прирост производительности в отдельных наименованиях и бенчмарках. В некоторых случаях эти обновления приблизили MTT S80 к видеокартам NVIDIA массового сегмента, однако во многих современных играх видеокарты Moore Threads всё ещё уступают им.

Прогресс вселяет надежду на то, что Moore Threads выпустит конкурентоспособные видеокарты для потребительского рынка, но вряд ли эта тема будет обсуждаться в рамках предстоящей конференции. В рамках MDC 2025 будут обсуждаться ИИ-вычисления, научные задачи, интеллектуальные терминалы и варианты крупномасштабного развёртывания. В программе нет явного упоминания игровых продуктов.

Это говорит о том, что новая архитектура компании сначала может найти применение в видеокартах для рабочих станций и центров обработки данных, а только потом в игровых видеокартах, если планы на них вообще есть. Для конкуренции с устоявшимися игроками на потребительском рынке компании потребуется достичь заметного прогресса в области разработки драйверов и повышения энергоэффективности.