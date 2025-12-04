Сайт Конференция
Moleculo
ASRock выпустила материнскую плату с шестью разъёмами DIMM для оперативной памяти DDR4 и DDR5
Плата H610M COMBO предназначена для процессоров Intel Core 12-, 13- и 14-го поколения

На вьетнамском сайте компании ASRock обнаружили новую материнскую плату H610M COMBO, которая оснащена сразу шестью разъёмами DIMM для оперативной памяти DDR4 и DDR5. Два разъёма предназначены для памяти DDR4, четыре — для DDR5. Одновременно память разных поколений использовать нельзя, тем не менее, решение обеспечивает дополнительную гибкость в вопросе выбора оперативной памяти. Это является явным преимуществом, особенно в текущей ситуации, когда оперативная память дорожает прямо на глазах.

Источник изображения: ASRock

Материнская плата H610M COMBO явно относится к недорогим решениям. Хотя производитель заявляет о совместимости со всеми процессорами Intel Core 12-, 13- и 14-го поколения, вряд ли можно рекомендовать использовать эту плату в паре с мощными моделями из-за слабой подсистемы питания 3+1.

Источник изображения: ASRock

Плата оснащается одним слотом PCIe Gen 4 x16, двумя полноразмерными PCIe Gen 3 x1, а также слотом PCI. Для установки твердотельного накопителя M.2 NVMe предусмотрен один разъём с поддержкой PCIe Gen 3 x4. Также есть 4 порта SATA. На задней панели присутствуют два USB 3.2 Gen 2, Type-A и Type-C, два USB 2.0, набор видеовыходов на все случаи жизни: HDMI, DisplayPort 1.4, DVI-D и D-Sub. Также есть комбинированный PS/2 для старых клавиатур и мышек, порт COM1.

В числе прочего: гигабитный адаптер проводной сети Realtek 8111H и аудиокодек Realtek ALC897. Подробнее с характеристиками можно ознакомиться на сайте производителя. На данный момент неизвестно, будет ли H610M COMBO доступна в других регионах.

#intel #материнские платы #asrock #ddr5 #оперативная память #ddr4 #дефицит #рост цен на память
Источник: asrock.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter